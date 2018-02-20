دخانه ارتفع 7 كيلومترات.. بركان سومطرة "يهدد" حركة الطيران

السلطات الإندونيسية ترفع مستوى التحذير.. الثوران الأضخم

وصلت أعمدة الدخان التي نفثتها منطقة بركان سينابونغ، إلى ارتفاعات قياسية؛ مما حدا بالسلطات الإندونيسية لرفع مستوى التحذير لرحلات الطيران حول المنطقة.

ووصلت أعمدة دخان البركان الواقع في جزيرة سومطرة، إلى ارتفاع 7 كيلومترات في الهواء.

ووفقاً لـ"رويترز" كان بركان سينابونغ قد ثار مجدداً، الاثنين، في أضخم ثوران له هذا العام. والبركان نشيط منذ 5 سنوات بعد صمت امتد 400 عام.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُوثّق انفجار بركان سينابونغ، وبدا الانفجار ضخماً للغاية في أحد الفيديوهات برغم أنه التُقط على بُعد 24 كيلومتراً.

ومن المرجح أن ينقلب نهار المناطق السكانية المحيطة إلى ظلام دامس في الأيام المقبلة عندما يبدأ الغبار البركاني بالسقوط عليها.

ويبتعد البركان 1900كم عن العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ بينما المناطق المتاخمة بـ"سينابونغ" محظور دخولها منذ 2013؛ بسبب النشاط المتكرر للبركان.