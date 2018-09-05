في مباراة تقام بعيداً عن الإعلام والجمهور.. "القادسية" يواجه "الاتفاق" ودياً

يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق الاتفاق عند الساعة 7:30 مساء يوم غد الخميس على ملعب إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

وقرر الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش مدرب القادسية ان تكون المباراة مغلقة،وعدم السماح بتواجد الجمهور ووسائل الإعلام، لرغبته في الوصول باللاعبين لدرجة عالية من التركيز.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات الفريق القدساوي للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي ستكون أمام فريق الاتحاد 15 سبتمبر الجاري في جدة.

وكان القادسية قد تعادل في مباراته الأولى بالدوري أمام الفتح بنتيجة سلبية ليحصد أول نقطة في الموسم الجديد، فيما تعادل الاتفاق أمام الرائد.