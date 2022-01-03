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مصرع طيار تونسي وإصابة آخر بسقوط مروحية عسكرية في بنزرت

خلال مهمة استطلاعية عادية

لقي طيار تونسي مصرعه، اليوم الاثنين، وأصيب آخر، على إثر سقوط مروحية عسكرية في منطقة بنزرت جنوب تونس، وذلك خلال مهمة استطلاعية عادية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري إن "طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت صباح اليوم بمنطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية وعلى متنها طياران".

وأشار "زكري" إلى أن الحادث أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصرع طيار تونسي وإصابة آخر بسقوط مروحية عسكرية في بنزرت
سبق

لقي طيار تونسي مصرعه، اليوم الاثنين، وأصيب آخر، على إثر سقوط مروحية عسكرية في منطقة بنزرت جنوب تونس، وذلك خلال مهمة استطلاعية عادية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري إن "طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت صباح اليوم بمنطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية وعلى متنها طياران".

وأشار "زكري" إلى أن الحادث أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:41 PM

مصرع طيار تونسي وإصابة آخر بسقوط مروحية عسكرية في بنزرت

خلال مهمة استطلاعية عادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي طيار تونسي مصرعه، اليوم الاثنين، وأصيب آخر، على إثر سقوط مروحية عسكرية في منطقة بنزرت جنوب تونس، وذلك خلال مهمة استطلاعية عادية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري إن "طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت صباح اليوم بمنطقة بنزرت الجنوبية خلال مهمة استطلاع عادية وعلى متنها طياران".

وأشار "زكري" إلى أن الحادث أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة لتلقي العلاج.

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