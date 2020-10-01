النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1200 ريال المبلغ المسموح للدخول أو الخروج به في المطارات المصرية

قرار من البنك المركزي المصري

اعتمد البنك المركزي المصري، وهو الجهة المالية العليا التي تحدد السياسات النقدية في مصر، قراراً يحدد المبلغ المالي الذي يمكن أن يدخل به أي مسافر أو مغادر منها عبر المطارات والمنافذ المصرية، وهو ما نشرته جريدة "الوقائع المصرية"، وهي الجريدة الرسمية للدولة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها، وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط"، وهو ما يساوي 1200 ريال سعودي، ويمنع حمل أي مبالغ زائدة عن هذا المبلغ حتى لا يتعرض المسافر إلى إجراءات قانونية.

البنك المركزي المصري مصر

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

اعلان
1200 ريال المبلغ المسموح للدخول أو الخروج به في المطارات المصرية
سبق

اعتمد البنك المركزي المصري، وهو الجهة المالية العليا التي تحدد السياسات النقدية في مصر، قراراً يحدد المبلغ المالي الذي يمكن أن يدخل به أي مسافر أو مغادر منها عبر المطارات والمنافذ المصرية، وهو ما نشرته جريدة "الوقائع المصرية"، وهي الجريدة الرسمية للدولة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها، وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط"، وهو ما يساوي 1200 ريال سعودي، ويمنع حمل أي مبالغ زائدة عن هذا المبلغ حتى لا يتعرض المسافر إلى إجراءات قانونية.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
01:50 PM

1200 ريال المبلغ المسموح للدخول أو الخروج به في المطارات المصرية

قرار من البنك المركزي المصري

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,631

اعتمد البنك المركزي المصري، وهو الجهة المالية العليا التي تحدد السياسات النقدية في مصر، قراراً يحدد المبلغ المالي الذي يمكن أن يدخل به أي مسافر أو مغادر منها عبر المطارات والمنافذ المصرية، وهو ما نشرته جريدة "الوقائع المصرية"، وهي الجريدة الرسمية للدولة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها، وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط"، وهو ما يساوي 1200 ريال سعودي، ويمنع حمل أي مبالغ زائدة عن هذا المبلغ حتى لا يتعرض المسافر إلى إجراءات قانونية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,512
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,005

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة