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مجهول يضرم النيران بـ"ساهر بجدة"

النيران أتت على جهاز الرصد الآلي

أضرم مجهول النيران في جهاز الرصد الآلي "ساهر" بشارع الميه الرابط بين حي الحمدانية والفروسية بمحافظة جدة.

وأظهر مقطع وثقه أحد المواطنين صباح اليوم من أهالي الحمدانية النيران وقد أتت على جهاز الرصد الآلي، وعلى ما يبدو أنها اندلعت ليلة أمس، وسط استنكاره للعبث بجهاز الرصد، وأن هذه الاعتداءات على أجهزة ساهر تعد عبثًا مرفوضًا.

وطالب بإعادة النظر في السرعة المحددة لهذا الطريق والمقدرة بـ80 كم وخصوصًا أن الطريق لا يوجد بجوانبه منطقة سكنية والطريق به عدة مسارات وواسع .

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مجهول يضرم النيران بـ"ساهر بجدة"
سبق

أضرم مجهول النيران في جهاز الرصد الآلي "ساهر" بشارع الميه الرابط بين حي الحمدانية والفروسية بمحافظة جدة.

وأظهر مقطع وثقه أحد المواطنين صباح اليوم من أهالي الحمدانية النيران وقد أتت على جهاز الرصد الآلي، وعلى ما يبدو أنها اندلعت ليلة أمس، وسط استنكاره للعبث بجهاز الرصد، وأن هذه الاعتداءات على أجهزة ساهر تعد عبثًا مرفوضًا.

وطالب بإعادة النظر في السرعة المحددة لهذا الطريق والمقدرة بـ80 كم وخصوصًا أن الطريق لا يوجد بجوانبه منطقة سكنية والطريق به عدة مسارات وواسع .

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
11:48 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
01:58 AM

مجهول يضرم النيران بـ"ساهر بجدة"

النيران أتت على جهاز الرصد الآلي

A A A
سعود الدعجاني - جدة
18
10,931

أضرم مجهول النيران في جهاز الرصد الآلي "ساهر" بشارع الميه الرابط بين حي الحمدانية والفروسية بمحافظة جدة.

وأظهر مقطع وثقه أحد المواطنين صباح اليوم من أهالي الحمدانية النيران وقد أتت على جهاز الرصد الآلي، وعلى ما يبدو أنها اندلعت ليلة أمس، وسط استنكاره للعبث بجهاز الرصد، وأن هذه الاعتداءات على أجهزة ساهر تعد عبثًا مرفوضًا.

وطالب بإعادة النظر في السرعة المحددة لهذا الطريق والمقدرة بـ80 كم وخصوصًا أن الطريق لا يوجد بجوانبه منطقة سكنية والطريق به عدة مسارات وواسع .

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