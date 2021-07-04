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متحدث "الصحة": المناعة تبدأ بالتكوّن بعد الجرعة الأولى.. والثانية منشطة لها

قال: التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "إننا نقترب من إعطاء 18.5 مليون جرعة للقاح #كورونا في #المملكة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا: التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال: المناعة تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، والدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاماً.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": المناعة تبدأ بالتكوّن بعد الجرعة الأولى.. والثانية منشطة لها
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "إننا نقترب من إعطاء 18.5 مليون جرعة للقاح #كورونا في #المملكة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا: التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال: المناعة تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، والدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاماً.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:05 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:24 AM

متحدث "الصحة": المناعة تبدأ بالتكوّن بعد الجرعة الأولى.. والثانية منشطة لها

قال: التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,303

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "إننا نقترب من إعطاء 18.5 مليون جرعة للقاح #كورونا في #المملكة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا: التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال: المناعة تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، والدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاماً.

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