المياه الوطنية: وحدنا تقديم الخدمة في منصة إلكترونية لكافة العملاء

كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ أن الشركة نجحت في إنهاء مشروعات داعمة لتحقيق أهداف مبادرات التحوّل الرقمي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠. جاء ذلك من خلال إطلاق منصة طلب خدمات المياه إلكترونياً في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إلغاء 15 مركزًا للاتصال على مستوى المملكة، واستبدالها بمركز اتصال موحد 90001744 لكافة المناطق يعمل على مدار 24/7. وتأتي هذه الخطوة من أجل مواكبة عمليات التحوُّل الإلكتروني لخدمات المياه وتطوير البنية التحتيّة الخدمية، وتوفير أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها في مختلف مناطق المملكة. من جانبه دعا الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ العملاء كافة من مواطنين ومقيمين للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفرع الإلكتروني، مؤكدًا اكتمال توحيد أنظمة الفوترة في جميع مناطق المملكة إلى نظام واحد، بدلاً من 7 أنظمة. وقال الموكلي: "سعينا إلى أن يكون هناك منصة إلكترونية موحدة لطلب خدمات المياه في المملكة؛ وهي (e.nwc.com.sa)، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لعملائنا الكرام وتلبية تطلعاتهم، ولهذا أطلقنا حملة تعريفية للخدمات الإلكترونية وقراءات الاستهلاك لعدادات المياه الذكية، والتي تتركز على منصات طلب الخدمات إلكترونيًّا وتحديث البيانات، من أجل أن يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم إلكترونيًّا، واستعراض الفواتير، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري وعدد من الخدمات. وأبان أن الفرع الإلكتروني يضم حزمة من الخدمات التي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم، وطلب الخدمات عن بعد، ومنها طلب توصيلة جديدة للعقار، وطلب تقسيم وحدات العقار، وتعديل اسم المالك، واستعراض جميع فواتير العقار وتفاصيلها، وتقديم الاعتراضات والبلاغات ومتابعتها، والاستفادة من الحاسبة التفاعلية. ودعا المستفيدين كافة من خدمات المياه في جميع مناطق المملكة إلى تحديث بياناتهم، مبينًا أن ذلك يُعد أحد أهم عوامل خفض الاستهلاك، والإسهام في تقديم الخدمات بالشكل الأمثل ومتابعة حساب العقارات والفواتير؛ تفادياً لتراكمها. مفيدًا بأنه يمكن للمستفيدين في جميع مناطق المملكة طلب الخدمات عبر الفرع الإلكتروني للشركة في أي وقت طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة، مبينًا أنه مع توحيد عمليات نظام الفوترة أصبح لدينا قنوات تواصل موحدة؛ منها مركز الاتصال الموحد (920001744)، وقناة (@NWCcare) على تويتر؛ وذلك لمتابعة البلاغات والاعتراضات والإجابة عن الاستفسارات.

المياه الوطنية: وحدنا تقديم الخدمة في منصة إلكترونية لكافة العملاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-20 كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ أن الشركة نجحت في إنهاء مشروعات داعمة لتحقيق أهداف مبادرات التحوّل الرقمي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.



جاء ذلك من خلال إطلاق منصة طلب خدمات المياه إلكترونياً في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إلغاء 15 مركزًا للاتصال على مستوى المملكة، واستبدالها بمركز اتصال موحد 90001744 لكافة المناطق يعمل على مدار 24/7.



وتأتي هذه الخطوة من أجل مواكبة عمليات التحوُّل الإلكتروني لخدمات المياه وتطوير البنية التحتيّة الخدمية، وتوفير أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها في مختلف مناطق المملكة.



من جانبه دعا الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ العملاء كافة من مواطنين ومقيمين للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفرع الإلكتروني، مؤكدًا اكتمال توحيد أنظمة الفوترة في جميع مناطق المملكة إلى نظام واحد، بدلاً من 7 أنظمة.



وقال الموكلي: "سعينا إلى أن يكون هناك منصة إلكترونية موحدة لطلب خدمات المياه في المملكة؛ وهي (e.nwc.com.sa)، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لعملائنا الكرام وتلبية تطلعاتهم، ولهذا أطلقنا حملة تعريفية للخدمات الإلكترونية وقراءات الاستهلاك لعدادات المياه الذكية، والتي تتركز على منصات طلب الخدمات إلكترونيًّا وتحديث البيانات، من أجل أن يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم إلكترونيًّا، واستعراض الفواتير، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري وعدد من الخدمات.



وأبان أن الفرع الإلكتروني يضم حزمة من الخدمات التي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم، وطلب الخدمات عن بعد، ومنها طلب توصيلة جديدة للعقار، وطلب تقسيم وحدات العقار، وتعديل اسم المالك، واستعراض جميع فواتير العقار وتفاصيلها، وتقديم الاعتراضات والبلاغات ومتابعتها، والاستفادة من الحاسبة التفاعلية.



ودعا المستفيدين كافة من خدمات المياه في جميع مناطق المملكة إلى تحديث بياناتهم، مبينًا أن ذلك يُعد أحد أهم عوامل خفض الاستهلاك، والإسهام في تقديم الخدمات بالشكل الأمثل ومتابعة حساب العقارات والفواتير؛ تفادياً لتراكمها. مفيدًا بأنه يمكن للمستفيدين في جميع مناطق المملكة طلب الخدمات عبر الفرع الإلكتروني للشركة في أي وقت طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة، مبينًا أنه مع توحيد عمليات نظام الفوترة أصبح لدينا قنوات تواصل موحدة؛ منها مركز الاتصال الموحد (920001744)، وقناة (@NWCcare) على تويتر؛ وذلك لمتابعة البلاغات والاعتراضات والإجابة عن الاستفسارات.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 07:35 PM

المياه الوطنية: وحدنا تقديم الخدمة في منصة إلكترونية لكافة العملاء "الموكلي": رقمية وندعو الجميع لتحديث بياناتهم للاستفادة منها عن بُعد





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كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ أن الشركة نجحت في إنهاء مشروعات داعمة لتحقيق أهداف مبادرات التحوّل الرقمي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.



جاء ذلك من خلال إطلاق منصة طلب خدمات المياه إلكترونياً في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إلغاء 15 مركزًا للاتصال على مستوى المملكة، واستبدالها بمركز اتصال موحد 90001744 لكافة المناطق يعمل على مدار 24/7.



وتأتي هذه الخطوة من أجل مواكبة عمليات التحوُّل الإلكتروني لخدمات المياه وتطوير البنية التحتيّة الخدمية، وتوفير أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها في مختلف مناطق المملكة.



من جانبه دعا الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ العملاء كافة من مواطنين ومقيمين للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفرع الإلكتروني، مؤكدًا اكتمال توحيد أنظمة الفوترة في جميع مناطق المملكة إلى نظام واحد، بدلاً من 7 أنظمة.



وقال الموكلي: "سعينا إلى أن يكون هناك منصة إلكترونية موحدة لطلب خدمات المياه في المملكة؛ وهي (e.nwc.com.sa)، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لعملائنا الكرام وتلبية تطلعاتهم، ولهذا أطلقنا حملة تعريفية للخدمات الإلكترونية وقراءات الاستهلاك لعدادات المياه الذكية، والتي تتركز على منصات طلب الخدمات إلكترونيًّا وتحديث البيانات، من أجل أن يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم إلكترونيًّا، واستعراض الفواتير، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري وعدد من الخدمات.



وأبان أن الفرع الإلكتروني يضم حزمة من الخدمات التي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم، وطلب الخدمات عن بعد، ومنها طلب توصيلة جديدة للعقار، وطلب تقسيم وحدات العقار، وتعديل اسم المالك، واستعراض جميع فواتير العقار وتفاصيلها، وتقديم الاعتراضات والبلاغات ومتابعتها، والاستفادة من الحاسبة التفاعلية.



ودعا المستفيدين كافة من خدمات المياه في جميع مناطق المملكة إلى تحديث بياناتهم، مبينًا أن ذلك يُعد أحد أهم عوامل خفض الاستهلاك، والإسهام في تقديم الخدمات بالشكل الأمثل ومتابعة حساب العقارات والفواتير؛ تفادياً لتراكمها. مفيدًا بأنه يمكن للمستفيدين في جميع مناطق المملكة طلب الخدمات عبر الفرع الإلكتروني للشركة في أي وقت طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة، مبينًا أنه مع توحيد عمليات نظام الفوترة أصبح لدينا قنوات تواصل موحدة؛ منها مركز الاتصال الموحد (920001744)، وقناة (@NWCcare) على تويتر؛ وذلك لمتابعة البلاغات والاعتراضات والإجابة عن الاستفسارات.