النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في حالة استثنائية.. ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد بالحرم المكي مساء اليوم

سيؤم المصلين في هذه الليلة الـ 29  من رمضان الشيخان "السديس" و"الدوسري"

على غير المعتاد وبسبب ما فرضته جائحة كورونا؛ سيختم المصلون بالمسجد الحرام مساء اليوم القرآن الكريم في صلاة التهجد؛ حيث كان ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك.

وسيؤم المصلين في صلاة التهجد في هذه الليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك، كلٌ من الشيخ ‎عبدالرحمن السديس والشيخ ‎ياسر الدوسري.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق أن ختم القرآن لهذا الشهر الفضيل ستكون في ليلة 29 في صلاة التهجد، حيث اقتصرت صلاة التراويح على خمس تسليمات فقط.

وفرضت جائحة كورونا؛ عديد الإجراءات التي تم اتخاذها بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم الجاري، منها تطبيق التباعد بين المصلين وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في حالة استثنائية.. ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد بالحرم المكي مساء اليوم
سبق

على غير المعتاد وبسبب ما فرضته جائحة كورونا؛ سيختم المصلون بالمسجد الحرام مساء اليوم القرآن الكريم في صلاة التهجد؛ حيث كان ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك.

وسيؤم المصلين في صلاة التهجد في هذه الليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك، كلٌ من الشيخ ‎عبدالرحمن السديس والشيخ ‎ياسر الدوسري.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق أن ختم القرآن لهذا الشهر الفضيل ستكون في ليلة 29 في صلاة التهجد، حيث اقتصرت صلاة التراويح على خمس تسليمات فقط.

وفرضت جائحة كورونا؛ عديد الإجراءات التي تم اتخاذها بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم الجاري، منها تطبيق التباعد بين المصلين وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:35 PM

في حالة استثنائية.. ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد بالحرم المكي مساء اليوم

سيؤم المصلين في هذه الليلة الـ 29  من رمضان الشيخان "السديس" و"الدوسري"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
31,088

على غير المعتاد وبسبب ما فرضته جائحة كورونا؛ سيختم المصلون بالمسجد الحرام مساء اليوم القرآن الكريم في صلاة التهجد؛ حيث كان ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك.

وسيؤم المصلين في صلاة التهجد في هذه الليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك، كلٌ من الشيخ ‎عبدالرحمن السديس والشيخ ‎ياسر الدوسري.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق أن ختم القرآن لهذا الشهر الفضيل ستكون في ليلة 29 في صلاة التهجد، حيث اقتصرت صلاة التراويح على خمس تسليمات فقط.

وفرضت جائحة كورونا؛ عديد الإجراءات التي تم اتخاذها بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم الجاري، منها تطبيق التباعد بين المصلين وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة