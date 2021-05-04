النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرعة بطولة كأس العرب تضع الأخضر بالمجموعة الثانية.. إلى جانب الإمارات والمغرب

بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاء الله السلمي

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: المغرب، الإمارات، جزر القمر، فيما جاءت منتخبات: مصر "المستضيف" وموريتانيا والبحرين والكويت في المجموعة الأولى للبطولة بنسختها الخامس التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 – 30 مايو الحالي.

وأقيمت القرعة التي أجراها الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم بمقره في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان، وعدد من ممثلي المنتخبات المشاركة؛ إذ تعد هذه البطولة أولى بطولات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2021/ 2022.

قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قرعة بطولة كأس العرب تضع الأخضر بالمجموعة الثانية.. إلى جانب الإمارات والمغرب
سبق

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: المغرب، الإمارات، جزر القمر، فيما جاءت منتخبات: مصر "المستضيف" وموريتانيا والبحرين والكويت في المجموعة الأولى للبطولة بنسختها الخامس التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 – 30 مايو الحالي.

وأقيمت القرعة التي أجراها الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم بمقره في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان، وعدد من ممثلي المنتخبات المشاركة؛ إذ تعد هذه البطولة أولى بطولات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2021/ 2022.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
07:58 PM
اخر تعديل
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:50 AM

قرعة بطولة كأس العرب تضع الأخضر بالمجموعة الثانية.. إلى جانب الإمارات والمغرب

بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاء الله السلمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,122

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: المغرب، الإمارات، جزر القمر، فيما جاءت منتخبات: مصر "المستضيف" وموريتانيا والبحرين والكويت في المجموعة الأولى للبطولة بنسختها الخامس التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 – 30 مايو الحالي.

وأقيمت القرعة التي أجراها الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم بمقره في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان، وعدد من ممثلي المنتخبات المشاركة؛ إذ تعد هذه البطولة أولى بطولات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2021/ 2022.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة