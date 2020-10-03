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ألمانيا تسجل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 296 ألفًا

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في ألمانيا، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 2563 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 296 ألفاً و958 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9527 حالة، بزيادة قدرها 19 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في ألمانيا، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 2563 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 296 ألفاً و958 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9527 حالة، بزيادة قدرها 19 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:28 AM

ألمانيا تسجل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 296 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في ألمانيا، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 2563 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 296 ألفاً و958 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9527 حالة، بزيادة قدرها 19 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

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