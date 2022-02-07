"تويتر" تعرض تقنية جديدة للرسائل تُوصَف بأنها "مرعبة"

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" طرحها تقنية جديدة للرسائل المباشرة على هواتف "آيفون"، لكنها وصفت بأنها "مرعبة ورهيبة".

وأشارت "تويتر" إلى أن تقنيتها الجديد للرسائل المباشرة تسمح للمستخدم بالتوجه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك، وتسمح لأي مستخدم بإرسال رسالة لك من خلال تغريداتك بصورة مباشرة.

ووصف عددٌ من المستخدمين تلك الميزة بأنها "مرعبة"؛ لأنها تفتح الباب أمام المضايقات والتحرُّش، لأنها تسمح لأي شخص بإرسال رسالة خاصة لك من خلال تغريداتك، بحسب ما أورده موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وقالت المدافعة العامة عن الحريات، إليزا أورلينز؛، تقديم مثل تلك التقنية من "تويتر" يجعل المستخدمين أكثر عرضة للمضايقات، فبدلاً من اضطرارهم إلى فتح ملفك الشخصي، للوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك، يمكن للمستخدمين مشاركة أفكارهم من خلال رسالة خاصة دون الحاجة إلى مغادرة الجدول الزمني.

ولم تعلن بعد أي تفاصيل إضافية عن تلك الميزة، ومَن يمكنه التمتع بها؟ وهل يمكن تخصيصها لعدد من الأصدقاء المقرّبين فقط أم ستكون متاحة للجميع؟ وهل سيكون هناك خيار لتعطيله أم لا؛ حفاظاً على السلامة والخصوصية؟

وقالت شارلوت كاتانيا، المتحدثة باسم "تويتر": "هذه التجربة بالذات لا تغير الإعدادات الحالية للرسائل المباشرة لأي شخص، ونحن دائماً نستكشف طرقاً لجعل الوصول إلى الرسائل المباشرة أكثر قيمة وقيمة للأشخاص على تويتر، وسيظلون دائماً تحت السيطرة: أي شخص لديه القدرة على إغلاق الرسائل المباشرة الخاصة به في إعداداته".