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أمن الطرق بالجوف يقيم محاضرات توعوية لطلاب المدارس عن السلامة في الطريق

مع قرب موعد الإجازة وكثرة المسافرين

نفذت القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف محاضرات توعوية للطلاب بعددٍ من المدارس بمدينة سكاكا "ابتدائية السديرية ومتوسطة الإمام مسلم ومتوسطة الجوف الأهلية"، صباح يوم الأحد، عن أضرار تجاوز السرعة النظامية وضرورة الالتزام بربط حزام الأمان لتوعية الطلاب، وذلك مع قرب موعد الإجازة وكثرة المسافرين وحرصًا على سلامتهم وسلامة سالكي الطريق.

ووزعت القوة بتوزيع البرشورات لهم، وتنبيههم عن مخاطر استخدام الجوال أثناء القيادة، كما تم عرض صور عن الحوادث، وتشجيعهم على القيادة الآمنة، وسيتم زيارة غالبية مدارس مدينة سكاكا محافظات القريات وَدُومَة الجندل وطبرجل.

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أمن الطرق بالجوف يقيم محاضرات توعوية لطلاب المدارس عن السلامة في الطريق
سبق

نفذت القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف محاضرات توعوية للطلاب بعددٍ من المدارس بمدينة سكاكا "ابتدائية السديرية ومتوسطة الإمام مسلم ومتوسطة الجوف الأهلية"، صباح يوم الأحد، عن أضرار تجاوز السرعة النظامية وضرورة الالتزام بربط حزام الأمان لتوعية الطلاب، وذلك مع قرب موعد الإجازة وكثرة المسافرين وحرصًا على سلامتهم وسلامة سالكي الطريق.

ووزعت القوة بتوزيع البرشورات لهم، وتنبيههم عن مخاطر استخدام الجوال أثناء القيادة، كما تم عرض صور عن الحوادث، وتشجيعهم على القيادة الآمنة، وسيتم زيارة غالبية مدارس مدينة سكاكا محافظات القريات وَدُومَة الجندل وطبرجل.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
12:37 AM

أمن الطرق بالجوف يقيم محاضرات توعوية لطلاب المدارس عن السلامة في الطريق

مع قرب موعد الإجازة وكثرة المسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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نفذت القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف محاضرات توعوية للطلاب بعددٍ من المدارس بمدينة سكاكا "ابتدائية السديرية ومتوسطة الإمام مسلم ومتوسطة الجوف الأهلية"، صباح يوم الأحد، عن أضرار تجاوز السرعة النظامية وضرورة الالتزام بربط حزام الأمان لتوعية الطلاب، وذلك مع قرب موعد الإجازة وكثرة المسافرين وحرصًا على سلامتهم وسلامة سالكي الطريق.

ووزعت القوة بتوزيع البرشورات لهم، وتنبيههم عن مخاطر استخدام الجوال أثناء القيادة، كما تم عرض صور عن الحوادث، وتشجيعهم على القيادة الآمنة، وسيتم زيارة غالبية مدارس مدينة سكاكا محافظات القريات وَدُومَة الجندل وطبرجل.

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