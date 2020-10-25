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"عداد كورونا".. 42.5 مليون مصاب حول العالم والوفيات أكثر من المليون

الولايات المتحدة الأكثر تضررًا بـ8.5 ملايين إصابة وقرابة الـ225 ألف وفاة

واصَلَ فيروس كورونا المستجد، اكتساحه لدول العالم مع اقتراب عدد إصابات الوباء في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة؛ فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1.146.185، وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019؛ تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 ملايين إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 224.128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات، والثالث من حيث الوفيات؛ حيث سجلت أكثر من 7.8 ملايين إصابة و117.956؛ في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5.353.656، وثانية من حيث الوفيات؛ حيث سجلت 156.471 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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"عداد كورونا".. 42.5 مليون مصاب حول العالم والوفيات أكثر من المليون
سبق

واصَلَ فيروس كورونا المستجد، اكتساحه لدول العالم مع اقتراب عدد إصابات الوباء في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة؛ فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1.146.185، وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019؛ تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 ملايين إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 224.128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات، والثالث من حيث الوفيات؛ حيث سجلت أكثر من 7.8 ملايين إصابة و117.956؛ في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5.353.656، وثانية من حيث الوفيات؛ حيث سجلت 156.471 حالة وفاة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:57 AM

"عداد كورونا".. 42.5 مليون مصاب حول العالم والوفيات أكثر من المليون

الولايات المتحدة الأكثر تضررًا بـ8.5 ملايين إصابة وقرابة الـ225 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصَلَ فيروس كورونا المستجد، اكتساحه لدول العالم مع اقتراب عدد إصابات الوباء في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة؛ فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 42.4 مليون شخص، على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1.146.185، وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019؛ تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 ملايين إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 224.128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات، والثالث من حيث الوفيات؛ حيث سجلت أكثر من 7.8 ملايين إصابة و117.956؛ في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5.353.656، وثانية من حيث الوفيات؛ حيث سجلت 156.471 حالة وفاة.

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