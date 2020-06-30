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"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير؛ لترويجهم كمية من الحشيش المخدر. وعُثر بحوزتهم على (600) قرص إمفيتامين مخدر ومسكر.

وأكد الرائد النجيدي أنهم أوقفوا المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير؛ لترويجهم كمية من الحشيش المخدر. وعُثر بحوزتهم على (600) قرص إمفيتامين مخدر ومسكر.

وأكد الرائد النجيدي أنهم أوقفوا المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
10:53 PM
اخر تعديل
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
03:25 AM

"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير؛ لترويجهم كمية من الحشيش المخدر. وعُثر بحوزتهم على (600) قرص إمفيتامين مخدر ومسكر.

وأكد الرائد النجيدي أنهم أوقفوا المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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