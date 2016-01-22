هيئة الأمر بالمعروف تطلق الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين

في جامعة أم القرى بمكة المكرمة

أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدبلوم التأهيلي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة بنسخته "الخامسة" للأعضاء المستجدين بالرئاسة، من جميع فروعها بالمملكة.

ويشارك في الدبلوم (47) عضواً , وهو دبلوم علمي دراسي يستمر لعام دراسي كامل يتلقى فيه العضو المستجد في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معارف مكثفة في الجوانب الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى مواد نظامية وإنسانية ومهارية؛ حيث يعتمد على الجوانب النظرية والتطبيقية في الدراسة.

كما يعد الدبلوم أحد الاشتراطات لمباشرة العضو المستجد للعمل الميداني، إضافة إلى حصوله المسبق على الشهادة الجامعية في تخصص شرعي بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وحصوله بعد ذلك على رخصة لقيادة العمل الميداني.

وينفذ الدبلوم المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى؛ حيث يمتلك خبرة أكاديمية في البرامج العلمية والتدريبية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على استثناء المستجدين لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوظائف الميدانية‏ من الفقرة (4) من المادة (الثانية) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل التي تنص على أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية، وقد أتاح هذا الاستثناء إيفاد المستجدين من أعضاء الهيئة من بداية التحاقهم بالعمل.