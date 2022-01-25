"إحدى أشد 3 أزمات بالعالم".. البنك الدولي يحمّل قيادات لبنان مسؤولية الكساد الاقتصادي

حذر من أن استمرار هيمنتهم يهدد السلم الاجتماعي

قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء: "إن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير قيادات النخبة في البلاد، التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية".

وقد حذر البنك في "تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني خريف 2021"، من أنه إذا استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة، وهي واحدة من أشد 10 أزمات، وربما أشد 3 أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

وأفاد التقرير بأن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن، وفقاً لـ"رويترز".