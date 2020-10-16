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الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي

بعقد يمتد لمدة موسمين

ظفرت إدارة نادي الرائد بخدمات اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم حسنية أغادير، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد إعلان نادي الحسنية إنهاء الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب.
وكتب الموقع الرسمي لنادي حسنية أغادير، الجمعة: "توصل نادي حسنية أكادير إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كريم البركاوي إلى نادي الرائد السعودي لمدة موسمين".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي
سبق

ظفرت إدارة نادي الرائد بخدمات اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم حسنية أغادير، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد إعلان نادي الحسنية إنهاء الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب.
وكتب الموقع الرسمي لنادي حسنية أغادير، الجمعة: "توصل نادي حسنية أكادير إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كريم البركاوي إلى نادي الرائد السعودي لمدة موسمين".

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
03:55 PM

الرائد يدعم خط الهجوم بالمغربي كريم البركاوي

بعقد يمتد لمدة موسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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ظفرت إدارة نادي الرائد بخدمات اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم حسنية أغادير، بعقد يمتد لمدة موسمين، بعد إعلان نادي الحسنية إنهاء الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب.
وكتب الموقع الرسمي لنادي حسنية أغادير، الجمعة: "توصل نادي حسنية أكادير إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب كريم البركاوي إلى نادي الرائد السعودي لمدة موسمين".

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