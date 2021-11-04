جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل 4 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.