السودان يسجل 12 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 298 حالة والإصابات 5173

أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 298 حالة والإصابات إلى 5173 حالة.

ونشرت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، التقرير الوبائي الأخير الذي أوضح تسجيل 12 حالة وفاة جديدة و147 إصابة جديدة؛ وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1522 بعد تعافي 99 شخصًا، وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية؛ بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.