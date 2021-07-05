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مفاجآت تحدق بسالكي "حائل-رفحاء".. شاحنات النفايات تهدد والمطلب عاجل

دخول عشوائي إلى المكب دون علامات تحذيرية أو مسارات خاصة تقي الرواد

تهدد الشاحنات التي تنقل النفايات والمخلفات وأنقاض البناء بمدينة حائل إلى مكب النفايات شرق حائل، سالكي طريق "حائل-رفحاء السريع"؛ حيث تدخل الشاحنات لموقع المكب بشكل عشوائي دون علامات تحذيرية أو مسارات تقي سالكي الطريق شر الحوادث.

ويعد طريق "حائل-رفحاء السريع" طريقاً حيوياً؛ إذ يسلكه المسافرون القادمون من المدينة المنورة إلى مناطق الجوف والحدود الشمالية ورفحاء.

وأصبح دخول وخروج الشاحنات بعشوائية من وإلى المكب، تهديداً لسالكي الطريق في نقطة التقائهم مع تلك الشاحنات خاصة أن سالكي الطريق يسيرون بسرعات كبيرة؛ لأن الطريق سريع وله مساران في الاتجاه الواحد والسرعة المسموح بها إلى 120 كلم/ساعة.

وطالب عدد من سالكي الطريق، عبر "سبق"، كافة الجهات المعنية بضرورة إيجاد طرق بديلة أو تخصيص طريق جانبي كخدمة للشاحنات، لمنع وقوع حوادث مرورية متوقعة في أي لحظة، وكذلك منعاً لمفاجآت الطريق كسقوط الحجارة والأتربة من الشاحنات فضلاً عن الخسائر المادية المحتملة بسبب تكسير زجاج سيارات المسافرين جراء سقوط الحجارة الصغيرة من تلك الشاحنات.

وأرجع بعض سالكي الطريق سبب ازدحام الطريق بالشاحنات إلى أن موقع مكب نفايات شركات النظافة بمدينة حائل موقع واحد فقط؛ فضلاً عن شاحنات نقل أنقاض البناء الكثيرة التي جاءت نتيجة للطفرة العمرانية والتطويرية التي تعيشها مدينة حائل، وهو ما جعل الموقع قبلة لشركات المقاولات التي تنقل تلك الأنقاض عبر الشاحنات.

وأضافوا: "بعض تلك الشاحنات قد يفتقر للخضوع للصيانة الدورية في الإطارات أو الفرامل أو الصندوق حتى الخلفي للشاحنة؛ الأمر الذي يجعل الخطر يحدق بسالكي الطريق في أي لحظة".

وأردفوا: "تلك الشاحنات عند دخولها وخروجها من وإلى الطريق شكّلت كثباناً رملية غبارية على جانبيه، وكثيراً ما تمنع الرؤية على الطريق أثناء مرور الشاحنات، مما يزيد من خطر تصادم الشاحنات مع بعضها أو تصادم سيارات المسافرين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفاجآت تحدق بسالكي "حائل-رفحاء".. شاحنات النفايات تهدد والمطلب عاجل
سبق

تهدد الشاحنات التي تنقل النفايات والمخلفات وأنقاض البناء بمدينة حائل إلى مكب النفايات شرق حائل، سالكي طريق "حائل-رفحاء السريع"؛ حيث تدخل الشاحنات لموقع المكب بشكل عشوائي دون علامات تحذيرية أو مسارات تقي سالكي الطريق شر الحوادث.

ويعد طريق "حائل-رفحاء السريع" طريقاً حيوياً؛ إذ يسلكه المسافرون القادمون من المدينة المنورة إلى مناطق الجوف والحدود الشمالية ورفحاء.

وأصبح دخول وخروج الشاحنات بعشوائية من وإلى المكب، تهديداً لسالكي الطريق في نقطة التقائهم مع تلك الشاحنات خاصة أن سالكي الطريق يسيرون بسرعات كبيرة؛ لأن الطريق سريع وله مساران في الاتجاه الواحد والسرعة المسموح بها إلى 120 كلم/ساعة.

وطالب عدد من سالكي الطريق، عبر "سبق"، كافة الجهات المعنية بضرورة إيجاد طرق بديلة أو تخصيص طريق جانبي كخدمة للشاحنات، لمنع وقوع حوادث مرورية متوقعة في أي لحظة، وكذلك منعاً لمفاجآت الطريق كسقوط الحجارة والأتربة من الشاحنات فضلاً عن الخسائر المادية المحتملة بسبب تكسير زجاج سيارات المسافرين جراء سقوط الحجارة الصغيرة من تلك الشاحنات.

وأرجع بعض سالكي الطريق سبب ازدحام الطريق بالشاحنات إلى أن موقع مكب نفايات شركات النظافة بمدينة حائل موقع واحد فقط؛ فضلاً عن شاحنات نقل أنقاض البناء الكثيرة التي جاءت نتيجة للطفرة العمرانية والتطويرية التي تعيشها مدينة حائل، وهو ما جعل الموقع قبلة لشركات المقاولات التي تنقل تلك الأنقاض عبر الشاحنات.

وأضافوا: "بعض تلك الشاحنات قد يفتقر للخضوع للصيانة الدورية في الإطارات أو الفرامل أو الصندوق حتى الخلفي للشاحنة؛ الأمر الذي يجعل الخطر يحدق بسالكي الطريق في أي لحظة".

وأردفوا: "تلك الشاحنات عند دخولها وخروجها من وإلى الطريق شكّلت كثباناً رملية غبارية على جانبيه، وكثيراً ما تمنع الرؤية على الطريق أثناء مرور الشاحنات، مما يزيد من خطر تصادم الشاحنات مع بعضها أو تصادم سيارات المسافرين".

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
02:15 PM

مفاجآت تحدق بسالكي "حائل-رفحاء".. شاحنات النفايات تهدد والمطلب عاجل

دخول عشوائي إلى المكب دون علامات تحذيرية أو مسارات خاصة تقي الرواد

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خالد السليمي - حائل
0
1,362

تهدد الشاحنات التي تنقل النفايات والمخلفات وأنقاض البناء بمدينة حائل إلى مكب النفايات شرق حائل، سالكي طريق "حائل-رفحاء السريع"؛ حيث تدخل الشاحنات لموقع المكب بشكل عشوائي دون علامات تحذيرية أو مسارات تقي سالكي الطريق شر الحوادث.

ويعد طريق "حائل-رفحاء السريع" طريقاً حيوياً؛ إذ يسلكه المسافرون القادمون من المدينة المنورة إلى مناطق الجوف والحدود الشمالية ورفحاء.

وأصبح دخول وخروج الشاحنات بعشوائية من وإلى المكب، تهديداً لسالكي الطريق في نقطة التقائهم مع تلك الشاحنات خاصة أن سالكي الطريق يسيرون بسرعات كبيرة؛ لأن الطريق سريع وله مساران في الاتجاه الواحد والسرعة المسموح بها إلى 120 كلم/ساعة.

وطالب عدد من سالكي الطريق، عبر "سبق"، كافة الجهات المعنية بضرورة إيجاد طرق بديلة أو تخصيص طريق جانبي كخدمة للشاحنات، لمنع وقوع حوادث مرورية متوقعة في أي لحظة، وكذلك منعاً لمفاجآت الطريق كسقوط الحجارة والأتربة من الشاحنات فضلاً عن الخسائر المادية المحتملة بسبب تكسير زجاج سيارات المسافرين جراء سقوط الحجارة الصغيرة من تلك الشاحنات.

وأرجع بعض سالكي الطريق سبب ازدحام الطريق بالشاحنات إلى أن موقع مكب نفايات شركات النظافة بمدينة حائل موقع واحد فقط؛ فضلاً عن شاحنات نقل أنقاض البناء الكثيرة التي جاءت نتيجة للطفرة العمرانية والتطويرية التي تعيشها مدينة حائل، وهو ما جعل الموقع قبلة لشركات المقاولات التي تنقل تلك الأنقاض عبر الشاحنات.

وأضافوا: "بعض تلك الشاحنات قد يفتقر للخضوع للصيانة الدورية في الإطارات أو الفرامل أو الصندوق حتى الخلفي للشاحنة؛ الأمر الذي يجعل الخطر يحدق بسالكي الطريق في أي لحظة".

وأردفوا: "تلك الشاحنات عند دخولها وخروجها من وإلى الطريق شكّلت كثباناً رملية غبارية على جانبيه، وكثيراً ما تمنع الرؤية على الطريق أثناء مرور الشاحنات، مما يزيد من خطر تصادم الشاحنات مع بعضها أو تصادم سيارات المسافرين".

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