"الصحة": خبراء الجهات المعنية يدرسون عودة السفر.. وسيتاح في الوقت المناسب

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم أن الخبراء والمختصين في الجهات المعنية يقومون بدراسة عودة بقية الأنشطة، بما فيها السفر، من خلال تقييم البروتوكولات وإجراءاتها، ثم إتاحتها في الوقت المناسب.