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"الصحة": خبراء الجهات المعنية يدرسون عودة السفر.. وسيتاح في الوقت المناسب

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم أن الخبراء والمختصين في الجهات المعنية يقومون بدراسة عودة بقية الأنشطة، بما فيها السفر، من خلال تقييم البروتوكولات وإجراءاتها، ثم إتاحتها في الوقت المناسب.

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"الصحة": خبراء الجهات المعنية يدرسون عودة السفر.. وسيتاح في الوقت المناسب
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم أن الخبراء والمختصين في الجهات المعنية يقومون بدراسة عودة بقية الأنشطة، بما فيها السفر، من خلال تقييم البروتوكولات وإجراءاتها، ثم إتاحتها في الوقت المناسب.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:11 PM

"الصحة": خبراء الجهات المعنية يدرسون عودة السفر.. وسيتاح في الوقت المناسب

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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4,380

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم أن الخبراء والمختصين في الجهات المعنية يقومون بدراسة عودة بقية الأنشطة، بما فيها السفر، من خلال تقييم البروتوكولات وإجراءاتها، ثم إتاحتها في الوقت المناسب.

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