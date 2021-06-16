النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تكرم "جابر" و"أماني" من خيرية صامطة

نظير مشاركتهما الفعّالة والمتميزة

كرمت الأمانة العامة لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ22، الطالب جابر محمد جابر مدخلي، والطالبة أماني علي إسماعيل مدخلي، من جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بصامطة.

جاء ذلك نظير مشاركتهما الفعالة والمتميزة في المسابقة التي أقيمت "عن بعد".

ومُنح المشاركان من تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة شهادتي شكر وتقدير من قبل الأمانة العامة لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم المحلية والدولية.

ومن جانبه عبّر المشاركان عن سرورهما بهذه المسابقة، راجين من الله العلم النافع والتوفيق لحفظ كتابه الكريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تكرم "جابر" و"أماني" من خيرية صامطة
سبق

كرمت الأمانة العامة لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ22، الطالب جابر محمد جابر مدخلي، والطالبة أماني علي إسماعيل مدخلي، من جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بصامطة.

جاء ذلك نظير مشاركتهما الفعالة والمتميزة في المسابقة التي أقيمت "عن بعد".

ومُنح المشاركان من تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة شهادتي شكر وتقدير من قبل الأمانة العامة لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم المحلية والدولية.

ومن جانبه عبّر المشاركان عن سرورهما بهذه المسابقة، راجين من الله العلم النافع والتوفيق لحفظ كتابه الكريم.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
07:06 PM

مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تكرم "جابر" و"أماني" من خيرية صامطة

نظير مشاركتهما الفعّالة والمتميزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
736

كرمت الأمانة العامة لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ22، الطالب جابر محمد جابر مدخلي، والطالبة أماني علي إسماعيل مدخلي، من جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بصامطة.

جاء ذلك نظير مشاركتهما الفعالة والمتميزة في المسابقة التي أقيمت "عن بعد".

ومُنح المشاركان من تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة شهادتي شكر وتقدير من قبل الأمانة العامة لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم المحلية والدولية.

ومن جانبه عبّر المشاركان عن سرورهما بهذه المسابقة، راجين من الله العلم النافع والتوفيق لحفظ كتابه الكريم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,112
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة