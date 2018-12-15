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"تطوير مكة" و"الهيئة الملكية" تعملان لاستكمال مشروعي الدائري الثاني والثالث

"كعكي": لتحقيق انسيابية الحركة المرورية خصوصًا بموسمَي الحج والعمرة

تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، على استكمال مشروعي الطريق الدائري الثاني والثالث، ضمن مشروع إعمار مكة.

يأتي ذلك وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة رئيس مجلس هيئة التطوير الأمير خالد الفيصل، ودعم ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس هيئة التطوير الأمير بدر بن سلطان.

ويتضمن المشروعان أعمالًا ميدانية تتمثل في تنفيذ التقاطعات وإنشاء الجسور والخدمات المرافقة للطرق.

وأنهت الهيئة ثلاثًا من التقاطعات الواقعة على الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) في مرحلتها الأولى، وهي تقاطعات (الكعكية- جرهم- الطندباوي)، وتحويلها إلى تقاطعات حرة الحركة، وتم الانتهاء من العمل بها، وتجري إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع؛ حيث بلغت مدة المشروع خمسة عشر شهرًا.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في تنفيذ تقاطع البيبان، ويشمل العمل من بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني مرورًا بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور، وصولًا إلى شارع حسين عرب؛ وذلك بتنفيذ خمسة جسور خرسانية، وقد تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية، ويجري حاليًا حفر وصب بعض قواعد الجسور، والتنسيق لحماية وترحيل الخدمات المعترضة، ونزع الملكيات لفتح كافة مواقع العمل، ومدة المشروع (24) شهرًا.

وفيما يتعلق بمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث؛ فقد تم تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع الخنساء وصولًا إلى تقاطع شارع الجزائر بطول (2.5)كم، ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية، ويجري العمل حاليًا على تنفيذها حيث تبلغ مدة المشروع (24) شهرًا، وتنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع شارع الجزائر وصولًا إلى الربط مع تقاطع التنعيم بطول (3.5)كم، ويشمل العمل تنفيذ جسر خرساني وأعمال قطع صخري بكمية (4) ملايين متر مكعب، ويجري العمل حاليًا من قِبَل المقاول، ومدة المشروع (24) شهرًا.

وفي المقابل تم تنفيذ الطريق من تقاطع المسخوطة إلى تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة العزيزية، ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية، وقطع صخري بكمية (7) ملايين متر مكعب، وقد تم تسليم الموقع للمقاول أواخر العام الماضي، وتم الانتهاء من الأعمال التحضيرية وبدأ العمل بحفر قواعد الجسور وأعمال القطع الصخري، ومدة المشروع (24) شهرًا.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تعمل جاهدة على الانتهاء من مشاريع الطرق الدائرية في مكة المكرمة؛ لا سيما وأنها تُسهم في انسيابية الحركة المرورية؛ خصوصًا في موسمي الحج والعمرة.

وأبان "كعكي" أن الهيئة تعمل جاهدة في الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليتسنى إنهاؤها وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

هيئة تطوير منطة مكة المكرمة الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة إعمار مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير مكة" و"الهيئة الملكية" تعملان لاستكمال مشروعي الدائري الثاني والثالث
سبق

تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، على استكمال مشروعي الطريق الدائري الثاني والثالث، ضمن مشروع إعمار مكة.

يأتي ذلك وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة رئيس مجلس هيئة التطوير الأمير خالد الفيصل، ودعم ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس هيئة التطوير الأمير بدر بن سلطان.

ويتضمن المشروعان أعمالًا ميدانية تتمثل في تنفيذ التقاطعات وإنشاء الجسور والخدمات المرافقة للطرق.

وأنهت الهيئة ثلاثًا من التقاطعات الواقعة على الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) في مرحلتها الأولى، وهي تقاطعات (الكعكية- جرهم- الطندباوي)، وتحويلها إلى تقاطعات حرة الحركة، وتم الانتهاء من العمل بها، وتجري إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع؛ حيث بلغت مدة المشروع خمسة عشر شهرًا.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في تنفيذ تقاطع البيبان، ويشمل العمل من بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني مرورًا بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور، وصولًا إلى شارع حسين عرب؛ وذلك بتنفيذ خمسة جسور خرسانية، وقد تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية، ويجري حاليًا حفر وصب بعض قواعد الجسور، والتنسيق لحماية وترحيل الخدمات المعترضة، ونزع الملكيات لفتح كافة مواقع العمل، ومدة المشروع (24) شهرًا.

وفيما يتعلق بمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث؛ فقد تم تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع الخنساء وصولًا إلى تقاطع شارع الجزائر بطول (2.5)كم، ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية، ويجري العمل حاليًا على تنفيذها حيث تبلغ مدة المشروع (24) شهرًا، وتنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع شارع الجزائر وصولًا إلى الربط مع تقاطع التنعيم بطول (3.5)كم، ويشمل العمل تنفيذ جسر خرساني وأعمال قطع صخري بكمية (4) ملايين متر مكعب، ويجري العمل حاليًا من قِبَل المقاول، ومدة المشروع (24) شهرًا.

وفي المقابل تم تنفيذ الطريق من تقاطع المسخوطة إلى تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة العزيزية، ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية، وقطع صخري بكمية (7) ملايين متر مكعب، وقد تم تسليم الموقع للمقاول أواخر العام الماضي، وتم الانتهاء من الأعمال التحضيرية وبدأ العمل بحفر قواعد الجسور وأعمال القطع الصخري، ومدة المشروع (24) شهرًا.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تعمل جاهدة على الانتهاء من مشاريع الطرق الدائرية في مكة المكرمة؛ لا سيما وأنها تُسهم في انسيابية الحركة المرورية؛ خصوصًا في موسمي الحج والعمرة.

وأبان "كعكي" أن الهيئة تعمل جاهدة في الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليتسنى إنهاؤها وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
01:45 PM

"تطوير مكة" و"الهيئة الملكية" تعملان لاستكمال مشروعي الدائري الثاني والثالث

"كعكي": لتحقيق انسيابية الحركة المرورية خصوصًا بموسمَي الحج والعمرة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، على استكمال مشروعي الطريق الدائري الثاني والثالث، ضمن مشروع إعمار مكة.

يأتي ذلك وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة رئيس مجلس هيئة التطوير الأمير خالد الفيصل، ودعم ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس هيئة التطوير الأمير بدر بن سلطان.

ويتضمن المشروعان أعمالًا ميدانية تتمثل في تنفيذ التقاطعات وإنشاء الجسور والخدمات المرافقة للطرق.

وأنهت الهيئة ثلاثًا من التقاطعات الواقعة على الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) في مرحلتها الأولى، وهي تقاطعات (الكعكية- جرهم- الطندباوي)، وتحويلها إلى تقاطعات حرة الحركة، وتم الانتهاء من العمل بها، وتجري إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع؛ حيث بلغت مدة المشروع خمسة عشر شهرًا.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في تنفيذ تقاطع البيبان، ويشمل العمل من بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني مرورًا بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور، وصولًا إلى شارع حسين عرب؛ وذلك بتنفيذ خمسة جسور خرسانية، وقد تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية، ويجري حاليًا حفر وصب بعض قواعد الجسور، والتنسيق لحماية وترحيل الخدمات المعترضة، ونزع الملكيات لفتح كافة مواقع العمل، ومدة المشروع (24) شهرًا.

وفيما يتعلق بمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث؛ فقد تم تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع الخنساء وصولًا إلى تقاطع شارع الجزائر بطول (2.5)كم، ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية، ويجري العمل حاليًا على تنفيذها حيث تبلغ مدة المشروع (24) شهرًا، وتنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع شارع الجزائر وصولًا إلى الربط مع تقاطع التنعيم بطول (3.5)كم، ويشمل العمل تنفيذ جسر خرساني وأعمال قطع صخري بكمية (4) ملايين متر مكعب، ويجري العمل حاليًا من قِبَل المقاول، ومدة المشروع (24) شهرًا.

وفي المقابل تم تنفيذ الطريق من تقاطع المسخوطة إلى تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة العزيزية، ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية، وقطع صخري بكمية (7) ملايين متر مكعب، وقد تم تسليم الموقع للمقاول أواخر العام الماضي، وتم الانتهاء من الأعمال التحضيرية وبدأ العمل بحفر قواعد الجسور وأعمال القطع الصخري، ومدة المشروع (24) شهرًا.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تعمل جاهدة على الانتهاء من مشاريع الطرق الدائرية في مكة المكرمة؛ لا سيما وأنها تُسهم في انسيابية الحركة المرورية؛ خصوصًا في موسمي الحج والعمرة.

وأبان "كعكي" أن الهيئة تعمل جاهدة في الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليتسنى إنهاؤها وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

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