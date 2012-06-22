النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "هدف" يستعرض الاستراتيجية المطورة للصندوق وشراكته مع القطاع الخاص

في إطار دعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل بجميع المناطق

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، تكامل عمل الصندوق مع منشآت القطاع الخاص في جميع المناطق، ومنها منطقة جازان؛ لدعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل.

واستعرض مدير عام صندوق الموارد البشرية خلال اللقاء الذي نظمته غرفة جازان الليلة الماضية، استراتيجية الصندوق المطورة والمؤشرات والبرامج والمبادرات المتعلقة بالمنطقة، والتي يعمل عليها الصندوق؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن، والتركيز في نوعية البرامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية والمواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة التي يحتاج إليها.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على قياس أثر البرامج المقدمة للعملاء والمستفيدين ومدى استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل وبناء جسور التواصل الفاعل مع منشآت القطاع الخاص.

وشدد رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ على أهمية رفع مستوى الشراكة ما بين قطاع المال والأعمال وصندوق الموارد البشرية، بما يسهم في زيادة المشاركة في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مجدداً حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع الصندوق، وتأدية الدور المناط به تجاه المجتمع.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير "هدف" يستعرض الاستراتيجية المطورة للصندوق وشراكته مع القطاع الخاص
سبق

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، تكامل عمل الصندوق مع منشآت القطاع الخاص في جميع المناطق، ومنها منطقة جازان؛ لدعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل.

واستعرض مدير عام صندوق الموارد البشرية خلال اللقاء الذي نظمته غرفة جازان الليلة الماضية، استراتيجية الصندوق المطورة والمؤشرات والبرامج والمبادرات المتعلقة بالمنطقة، والتي يعمل عليها الصندوق؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن، والتركيز في نوعية البرامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية والمواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة التي يحتاج إليها.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على قياس أثر البرامج المقدمة للعملاء والمستفيدين ومدى استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل وبناء جسور التواصل الفاعل مع منشآت القطاع الخاص.

وشدد رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ على أهمية رفع مستوى الشراكة ما بين قطاع المال والأعمال وصندوق الموارد البشرية، بما يسهم في زيادة المشاركة في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مجدداً حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع الصندوق، وتأدية الدور المناط به تجاه المجتمع.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:13 PM

مدير "هدف" يستعرض الاستراتيجية المطورة للصندوق وشراكته مع القطاع الخاص

في إطار دعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل بجميع المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
110

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، تكامل عمل الصندوق مع منشآت القطاع الخاص في جميع المناطق، ومنها منطقة جازان؛ لدعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل.

واستعرض مدير عام صندوق الموارد البشرية خلال اللقاء الذي نظمته غرفة جازان الليلة الماضية، استراتيجية الصندوق المطورة والمؤشرات والبرامج والمبادرات المتعلقة بالمنطقة، والتي يعمل عليها الصندوق؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن، والتركيز في نوعية البرامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية والمواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة التي يحتاج إليها.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على قياس أثر البرامج المقدمة للعملاء والمستفيدين ومدى استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل وبناء جسور التواصل الفاعل مع منشآت القطاع الخاص.

وشدد رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ على أهمية رفع مستوى الشراكة ما بين قطاع المال والأعمال وصندوق الموارد البشرية، بما يسهم في زيادة المشاركة في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مجدداً حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع الصندوق، وتأدية الدور المناط به تجاه المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,363
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة