بحضور جماهيري غفير.. انطلاق مهرجان "عيد العيساوية"

"الضويلي" و"الفداغي" قدما أوبريت بمشاركة فرقة "المعالي"

رعى رئيس مركز العيساوية عاطف الحواس حفل افتتاح فعاليات مهرجان عيد العيساوية، بحضور شيخ شمل العزام من قبيلة الشرارات الشيخ فدغاش بن سعيد الخيّال، ورئيس مركز قليب خضر مدالله السنيد الشراري، ومديري الدوائر الحكومية ووجهاء وأعيان العيساوية، في وسط حضور جماهيري غفير.

وفي بداية الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة من تقديم الإعلامي فهد بن سالم الشراري افتتحت فقراته بالقرآن الكريم، ‫ثم كلمة رئيس البلدية ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس سامي بن علي الغامدي.

وألقى الشاعر خلف الأسيد الشراري قصيدة الحفل المنبرية، ثم ألقى كلمة الأهالي رئيس المجلس البلدي في بلدية العيساوية خالد بن فرحان الشراري.

وتم تقديم أوبريت المهرجان من كلمات الشاعر خلف الأسيد، وأداء المنشدين بسام الضويلي، وفواز الفداغي، بمشاركة فرقة المعالي الحجازية.

يذكر أن مهرجان "عيد العيساوية" تنظمه بلدية العيساوية ومجلسها البلدي، ويستمر أربعة أيام.