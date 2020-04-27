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بدلاً من 3.. "الفيفا" يقترح إجراء 5 تبديلات لدى معاودة النشاط الكروي

بهدف مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين إجراء خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة في النظام المعمول حالياً، عندما تعاود المسابقات الكروية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.
وتم نقل الاقتراح إلى المجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) الذي يشرع قوانين اللعبة من أجل اعتماده رسمياً قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مختلف البطولات المحلية الوطنية بحسب متحدث باسم "الفيفا".
ولتفادي تعرض اللاعبين للإصابات بعد العودة للمباريات وضغطها، اوعز "الفيفا" إلى المجلس الدولي اقتراحا يقضي "بتليين المادة 3 من قانون اللعب مؤقتاً من اجل السماح بعدد أكبر من البدلاء".
وستتمكن الفرق بالتالي من إجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الأصلي بالإضافة إلى بديل سادس في الوقت الاضافي كما أوضح "الفيفا"، ويمكن لهذا الاجراء أن يستمر طوال موسم 2020-2021 مع امكانية تطبيقه في كأس أوروبا 2020.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بدلاً من 3.. "الفيفا" يقترح إجراء 5 تبديلات لدى معاودة النشاط الكروي
سبق

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين إجراء خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة في النظام المعمول حالياً، عندما تعاود المسابقات الكروية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.
وتم نقل الاقتراح إلى المجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) الذي يشرع قوانين اللعبة من أجل اعتماده رسمياً قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مختلف البطولات المحلية الوطنية بحسب متحدث باسم "الفيفا".
ولتفادي تعرض اللاعبين للإصابات بعد العودة للمباريات وضغطها، اوعز "الفيفا" إلى المجلس الدولي اقتراحا يقضي "بتليين المادة 3 من قانون اللعب مؤقتاً من اجل السماح بعدد أكبر من البدلاء".
وستتمكن الفرق بالتالي من إجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الأصلي بالإضافة إلى بديل سادس في الوقت الاضافي كما أوضح "الفيفا"، ويمكن لهذا الاجراء أن يستمر طوال موسم 2020-2021 مع امكانية تطبيقه في كأس أوروبا 2020.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
08:30 PM

بدلاً من 3.. "الفيفا" يقترح إجراء 5 تبديلات لدى معاودة النشاط الكروي

بهدف مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين إجراء خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة في النظام المعمول حالياً، عندما تعاود المسابقات الكروية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.
وتم نقل الاقتراح إلى المجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) الذي يشرع قوانين اللعبة من أجل اعتماده رسمياً قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مختلف البطولات المحلية الوطنية بحسب متحدث باسم "الفيفا".
ولتفادي تعرض اللاعبين للإصابات بعد العودة للمباريات وضغطها، اوعز "الفيفا" إلى المجلس الدولي اقتراحا يقضي "بتليين المادة 3 من قانون اللعب مؤقتاً من اجل السماح بعدد أكبر من البدلاء".
وستتمكن الفرق بالتالي من إجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الأصلي بالإضافة إلى بديل سادس في الوقت الاضافي كما أوضح "الفيفا"، ويمكن لهذا الاجراء أن يستمر طوال موسم 2020-2021 مع امكانية تطبيقه في كأس أوروبا 2020.

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