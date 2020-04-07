النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف" يحدّد 28 من كل شهر ميلادي للصرف لمستفيدي مبادرة دعم التوظيف

إيداع في الحساب البنكي للمنشأة بشكل آلي بعد التحقق من توافر الضوابط

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي، موعداً لصرف دعم مبادرة "دعم التوظيف" للمنشآت المستفيدة من المبادرة.

وقال "هدف": سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمنشأة، بشكل آلي بعد التحقّق من توافر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة إلى رفع فواتير شهرية من قبل المنشأة.

وتدعم المبادرة، جميع الوظائف والمهن؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.

ويبدأ الدعم من نسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل مَن تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يراوح أجر الموظف المدعوم بين 4 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلم الطلب من قِبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يحدّد 28 من كل شهر ميلادي للصرف لمستفيدي مبادرة دعم التوظيف
سبق

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي، موعداً لصرف دعم مبادرة "دعم التوظيف" للمنشآت المستفيدة من المبادرة.

وقال "هدف": سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمنشأة، بشكل آلي بعد التحقّق من توافر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة إلى رفع فواتير شهرية من قبل المنشأة.

وتدعم المبادرة، جميع الوظائف والمهن؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.

ويبدأ الدعم من نسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل مَن تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يراوح أجر الموظف المدعوم بين 4 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلم الطلب من قِبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:34 PM

"هدف" يحدّد 28 من كل شهر ميلادي للصرف لمستفيدي مبادرة دعم التوظيف

إيداع في الحساب البنكي للمنشأة بشكل آلي بعد التحقق من توافر الضوابط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,545

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي، موعداً لصرف دعم مبادرة "دعم التوظيف" للمنشآت المستفيدة من المبادرة.

وقال "هدف": سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمنشأة، بشكل آلي بعد التحقّق من توافر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة إلى رفع فواتير شهرية من قبل المنشأة.

وتدعم المبادرة، جميع الوظائف والمهن؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.

ويبدأ الدعم من نسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل مَن تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يراوح أجر الموظف المدعوم بين 4 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلم الطلب من قِبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,950
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,001
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,681
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,987

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة