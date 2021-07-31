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عسير.. 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

إغلاق ورصد 144 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوعين الماضيين، 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة مخالفة، ورصد 125 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكّد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة.

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عسير.. 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع
سبق

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوعين الماضيين، 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة مخالفة، ورصد 125 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكّد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
10:35 AM

عسير.. 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

إغلاق ورصد 144 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوعين الماضيين، 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة مخالفة، ورصد 125 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من فيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكّد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة.

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