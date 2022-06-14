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الثقافة تؤجل الدورة الثانية من مهرجان "رجال الطيب" لأسباب وقائية

قالت: حتى إشعار آخر بعد أن كان مقرراً انعقادها في رجال ألمع

أعلنت وزارة الثقافة تأجيل الدورة الثانية من مهرجان "رجال الطيب" حتى إشعار آخر بعد أن كان مقرراً انعقادها خلال هذه الفترة في رجال ألمع- جنوبي المملكة، وذلك لأسباب احترازية وتماشياً مع جهود المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، وحرصاً على سلامة زوار المهرجان التراثي من سكان المنطقة ومرتاديها.

وكان من المخطط أن تظهر الدورة الثانية من المهرجان وفق منظور عالمي يستهدف استقطاب السائحين والزوار من مختلف دول العالم وبنطاق أوسع من الدورة السابقة، وذلك باعتبار قرية "رُجال" التراثية من المواقع التراثية العالمية الشهيرة، ولاستثمار عمقها التاريخي وجاذبيتها الحضارية في تحقيق أهداف وزارة الثقافة الرامية إلى تحويل القرية إلى منصة ثقافية دولية تستقطب هواة الفنون والتاريخ والحضارة من مختلف الجنسيات.

وشهدت الدورة السابقة من مهرجان "رجال الطيب" التراثي التي أقيمت في أغسطس 2019م، عرضاً مكثفاً للثقافة الغنية لرجال الطيب في أجواء مفعمة بعبق التاريخ والتراث وسط قرية "رُجال" التراثية في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير. وساهم المهرجان بنشر ثقافة "عصائب الورد" "اللويات" التي يرتديها سكان المنطقة، من خلال عرضه لطرق صناعتها وأشهر أنواعها وأشكالها، مقدماً لزائريه فرصة تجربة صناعة عصائب الورد الخاصة بهم. وتعد "عصائب الورد" رمزاً ثقافياً يحمل دلالات من ثقافة المنطقة وأزيائها ومناسباتها.

ويأتي تأجيل الدورة الثانية من المهرجان في سياق حرص وزارة الثقافة على ظهور المهرجان بالمستوى الذي يعكس الثراء التاريخي للمنطقة، ولضمان استمرار المهرجان بصيغته الشعبية الجماهيرية التي تعتمد

على حضور الزوار وتفاعلهم المباشر مع كنوز الثقافة الوطنية.

وزارة الثقافة مهرجان رجال الطيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثقافة تؤجل الدورة الثانية من مهرجان "رجال الطيب" لأسباب وقائية
سبق

أعلنت وزارة الثقافة تأجيل الدورة الثانية من مهرجان "رجال الطيب" حتى إشعار آخر بعد أن كان مقرراً انعقادها خلال هذه الفترة في رجال ألمع- جنوبي المملكة، وذلك لأسباب احترازية وتماشياً مع جهود المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، وحرصاً على سلامة زوار المهرجان التراثي من سكان المنطقة ومرتاديها.

وكان من المخطط أن تظهر الدورة الثانية من المهرجان وفق منظور عالمي يستهدف استقطاب السائحين والزوار من مختلف دول العالم وبنطاق أوسع من الدورة السابقة، وذلك باعتبار قرية "رُجال" التراثية من المواقع التراثية العالمية الشهيرة، ولاستثمار عمقها التاريخي وجاذبيتها الحضارية في تحقيق أهداف وزارة الثقافة الرامية إلى تحويل القرية إلى منصة ثقافية دولية تستقطب هواة الفنون والتاريخ والحضارة من مختلف الجنسيات.

وشهدت الدورة السابقة من مهرجان "رجال الطيب" التراثي التي أقيمت في أغسطس 2019م، عرضاً مكثفاً للثقافة الغنية لرجال الطيب في أجواء مفعمة بعبق التاريخ والتراث وسط قرية "رُجال" التراثية في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير. وساهم المهرجان بنشر ثقافة "عصائب الورد" "اللويات" التي يرتديها سكان المنطقة، من خلال عرضه لطرق صناعتها وأشهر أنواعها وأشكالها، مقدماً لزائريه فرصة تجربة صناعة عصائب الورد الخاصة بهم. وتعد "عصائب الورد" رمزاً ثقافياً يحمل دلالات من ثقافة المنطقة وأزيائها ومناسباتها.

ويأتي تأجيل الدورة الثانية من المهرجان في سياق حرص وزارة الثقافة على ظهور المهرجان بالمستوى الذي يعكس الثراء التاريخي للمنطقة، ولضمان استمرار المهرجان بصيغته الشعبية الجماهيرية التي تعتمد

على حضور الزوار وتفاعلهم المباشر مع كنوز الثقافة الوطنية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:18 PM
اخر تعديل
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:39 PM

الثقافة تؤجل الدورة الثانية من مهرجان "رجال الطيب" لأسباب وقائية

قالت: حتى إشعار آخر بعد أن كان مقرراً انعقادها في رجال ألمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الثقافة تأجيل الدورة الثانية من مهرجان "رجال الطيب" حتى إشعار آخر بعد أن كان مقرراً انعقادها خلال هذه الفترة في رجال ألمع- جنوبي المملكة، وذلك لأسباب احترازية وتماشياً مع جهود المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، وحرصاً على سلامة زوار المهرجان التراثي من سكان المنطقة ومرتاديها.

وكان من المخطط أن تظهر الدورة الثانية من المهرجان وفق منظور عالمي يستهدف استقطاب السائحين والزوار من مختلف دول العالم وبنطاق أوسع من الدورة السابقة، وذلك باعتبار قرية "رُجال" التراثية من المواقع التراثية العالمية الشهيرة، ولاستثمار عمقها التاريخي وجاذبيتها الحضارية في تحقيق أهداف وزارة الثقافة الرامية إلى تحويل القرية إلى منصة ثقافية دولية تستقطب هواة الفنون والتاريخ والحضارة من مختلف الجنسيات.

وشهدت الدورة السابقة من مهرجان "رجال الطيب" التراثي التي أقيمت في أغسطس 2019م، عرضاً مكثفاً للثقافة الغنية لرجال الطيب في أجواء مفعمة بعبق التاريخ والتراث وسط قرية "رُجال" التراثية في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير. وساهم المهرجان بنشر ثقافة "عصائب الورد" "اللويات" التي يرتديها سكان المنطقة، من خلال عرضه لطرق صناعتها وأشهر أنواعها وأشكالها، مقدماً لزائريه فرصة تجربة صناعة عصائب الورد الخاصة بهم. وتعد "عصائب الورد" رمزاً ثقافياً يحمل دلالات من ثقافة المنطقة وأزيائها ومناسباتها.

ويأتي تأجيل الدورة الثانية من المهرجان في سياق حرص وزارة الثقافة على ظهور المهرجان بالمستوى الذي يعكس الثراء التاريخي للمنطقة، ولضمان استمرار المهرجان بصيغته الشعبية الجماهيرية التي تعتمد

على حضور الزوار وتفاعلهم المباشر مع كنوز الثقافة الوطنية.

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