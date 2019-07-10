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"آسية الوقفية" تقيم ملتقى افتراضياً لدعم أسر ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا

ضمن جهود تكاملية مع دور الحكومة لمساعدة هذه الأسر نفسياً واجتماعياً

تقيم "آسية الوقفية"، برعاية الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الملتقى الافتراضي الأول من نوعه بعنوان "دعم أسر ذوي الإعاقة في الأزمات (جائحة كورونا نموذجاً)".

وسيقام الملتقى غداً السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً؛ حيث يستضيف عدداً من المتحدثين من المنظمات والجمعيات ذات الاهتمام بالأسرة وذوي الإعاقة، في ثلاثة محاور تناقش الوضع الحالي للأزمة وأثرها عليهم.

وسيكون افتتاح الملتقى بكلمة لرئيس مجلس إدارة آسية الوقفية الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، ثم كلمة ضيفة الشرف الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.


ويشمل برنامج الملتقى، التعرف على واقع أسر ذوي الإعاقة في ظل الجائحة، والجهود المبذولة لدعم أسر ذوي الإعاقة، واستعراض دور المرشد الأسري لدعم هذه الأسر، واستعراض التقنيات المساندة للأسر في هذه الأزمات.


ويأتي هذا الملتقى امتداداً لجهود "آسية الوقفية" ودورها الريادي، لمساندة الجهات ذات العلاقة، من منظمات وجمعيات تهتم بالأسرة وبذوي الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.


ويتكامل هذا الملتقى لمساندة مختلف الجهات في مواجهة جائحة كورونا، وتماشياً مع ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية -حفظها الله - من جهود حثيثة لحماية الإنسان في هذا الوطن المعطاء.

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"آسية الوقفية" تقيم ملتقى افتراضياً لدعم أسر ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا
سبق

تقيم "آسية الوقفية"، برعاية الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الملتقى الافتراضي الأول من نوعه بعنوان "دعم أسر ذوي الإعاقة في الأزمات (جائحة كورونا نموذجاً)".

وسيقام الملتقى غداً السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً؛ حيث يستضيف عدداً من المتحدثين من المنظمات والجمعيات ذات الاهتمام بالأسرة وذوي الإعاقة، في ثلاثة محاور تناقش الوضع الحالي للأزمة وأثرها عليهم.

وسيكون افتتاح الملتقى بكلمة لرئيس مجلس إدارة آسية الوقفية الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، ثم كلمة ضيفة الشرف الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.


ويشمل برنامج الملتقى، التعرف على واقع أسر ذوي الإعاقة في ظل الجائحة، والجهود المبذولة لدعم أسر ذوي الإعاقة، واستعراض دور المرشد الأسري لدعم هذه الأسر، واستعراض التقنيات المساندة للأسر في هذه الأزمات.


ويأتي هذا الملتقى امتداداً لجهود "آسية الوقفية" ودورها الريادي، لمساندة الجهات ذات العلاقة، من منظمات وجمعيات تهتم بالأسرة وبذوي الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.


ويتكامل هذا الملتقى لمساندة مختلف الجهات في مواجهة جائحة كورونا، وتماشياً مع ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية -حفظها الله - من جهود حثيثة لحماية الإنسان في هذا الوطن المعطاء.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
07:54 PM

"آسية الوقفية" تقيم ملتقى افتراضياً لدعم أسر ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا

ضمن جهود تكاملية مع دور الحكومة لمساعدة هذه الأسر نفسياً واجتماعياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم "آسية الوقفية"، برعاية الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الملتقى الافتراضي الأول من نوعه بعنوان "دعم أسر ذوي الإعاقة في الأزمات (جائحة كورونا نموذجاً)".

وسيقام الملتقى غداً السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً؛ حيث يستضيف عدداً من المتحدثين من المنظمات والجمعيات ذات الاهتمام بالأسرة وذوي الإعاقة، في ثلاثة محاور تناقش الوضع الحالي للأزمة وأثرها عليهم.

وسيكون افتتاح الملتقى بكلمة لرئيس مجلس إدارة آسية الوقفية الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، ثم كلمة ضيفة الشرف الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.


ويشمل برنامج الملتقى، التعرف على واقع أسر ذوي الإعاقة في ظل الجائحة، والجهود المبذولة لدعم أسر ذوي الإعاقة، واستعراض دور المرشد الأسري لدعم هذه الأسر، واستعراض التقنيات المساندة للأسر في هذه الأزمات.


ويأتي هذا الملتقى امتداداً لجهود "آسية الوقفية" ودورها الريادي، لمساندة الجهات ذات العلاقة، من منظمات وجمعيات تهتم بالأسرة وبذوي الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.


ويتكامل هذا الملتقى لمساندة مختلف الجهات في مواجهة جائحة كورونا، وتماشياً مع ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية -حفظها الله - من جهود حثيثة لحماية الإنسان في هذا الوطن المعطاء.

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