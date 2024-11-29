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تخصيص مركز لفحص المنشطات بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

سيعمل وفق آلية تضمن شرف المنافسة والكفاءة وعدالة المسابقة

خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مركزًا لفحص المنشطات؛ لضمان عدالة مسابقة الملواح، التي يشارك فيها صقارون من داخل المملكة وخارجها، وتنظم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ١٦ ديسمبر المقبل.

ويحلل المركز عينات مخبرية لأول عشرة صقور في كل شوط من أشواط مسابقة الملواح؛ حيث يعمل مركز فحص المنشطات بالمهرجان وفق آلية تضمن شرف المنافسة والكفاءة وعدالة المسابقة.

وتُعد إجراءات مركز فحص المنشطات ممارسة متبعة عالميًّا، ويجري تنفيذها في المهرجان وفق أفضل المعايير الدولية.

ويلتزم الصقارون بإجراء فحص المنشطات؛ إذ يُعد إجراءً إلزاميًّا للمراكز العشرة الأولى، يُجريه المركز عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مسابقة الملواح بأشواط للسعوديين وأخرى للدوليين، وخُصص هذا العام شوطان باسم "الهيثم"، يستهدفان صقاري المستقبل من الأطفال والشباب، الذين يملكون مهارات الصقارة والشغف بعالم الصقور؛ في خطوة يهدف من خلالها نادي الصقور السعودي إلى نقل هذه الهواية التراثية إلى الأجيال الجديدة، وصونها والحفاظ عليها كإرث سعودي عريق.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خَصص جوائز مالية تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال للفائزين بمسابقتي المزاين والملواح، ويعد الحدث الأضخم من نوعه في العالم، بعد أن تَمكن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخصيص مركز لفحص المنشطات بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مركزًا لفحص المنشطات؛ لضمان عدالة مسابقة الملواح، التي يشارك فيها صقارون من داخل المملكة وخارجها، وتنظم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ١٦ ديسمبر المقبل.

ويحلل المركز عينات مخبرية لأول عشرة صقور في كل شوط من أشواط مسابقة الملواح؛ حيث يعمل مركز فحص المنشطات بالمهرجان وفق آلية تضمن شرف المنافسة والكفاءة وعدالة المسابقة.

وتُعد إجراءات مركز فحص المنشطات ممارسة متبعة عالميًّا، ويجري تنفيذها في المهرجان وفق أفضل المعايير الدولية.

ويلتزم الصقارون بإجراء فحص المنشطات؛ إذ يُعد إجراءً إلزاميًّا للمراكز العشرة الأولى، يُجريه المركز عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مسابقة الملواح بأشواط للسعوديين وأخرى للدوليين، وخُصص هذا العام شوطان باسم "الهيثم"، يستهدفان صقاري المستقبل من الأطفال والشباب، الذين يملكون مهارات الصقارة والشغف بعالم الصقور؛ في خطوة يهدف من خلالها نادي الصقور السعودي إلى نقل هذه الهواية التراثية إلى الأجيال الجديدة، وصونها والحفاظ عليها كإرث سعودي عريق.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خَصص جوائز مالية تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال للفائزين بمسابقتي المزاين والملواح، ويعد الحدث الأضخم من نوعه في العالم، بعد أن تَمكن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
02:10 PM

تخصيص مركز لفحص المنشطات بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

سيعمل وفق آلية تضمن شرف المنافسة والكفاءة وعدالة المسابقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مركزًا لفحص المنشطات؛ لضمان عدالة مسابقة الملواح، التي يشارك فيها صقارون من داخل المملكة وخارجها، وتنظم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ١٦ ديسمبر المقبل.

ويحلل المركز عينات مخبرية لأول عشرة صقور في كل شوط من أشواط مسابقة الملواح؛ حيث يعمل مركز فحص المنشطات بالمهرجان وفق آلية تضمن شرف المنافسة والكفاءة وعدالة المسابقة.

وتُعد إجراءات مركز فحص المنشطات ممارسة متبعة عالميًّا، ويجري تنفيذها في المهرجان وفق أفضل المعايير الدولية.

ويلتزم الصقارون بإجراء فحص المنشطات؛ إذ يُعد إجراءً إلزاميًّا للمراكز العشرة الأولى، يُجريه المركز عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

وينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مسابقة الملواح بأشواط للسعوديين وأخرى للدوليين، وخُصص هذا العام شوطان باسم "الهيثم"، يستهدفان صقاري المستقبل من الأطفال والشباب، الذين يملكون مهارات الصقارة والشغف بعالم الصقور؛ في خطوة يهدف من خلالها نادي الصقور السعودي إلى نقل هذه الهواية التراثية إلى الأجيال الجديدة، وصونها والحفاظ عليها كإرث سعودي عريق.

يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خَصص جوائز مالية تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال للفائزين بمسابقتي المزاين والملواح، ويعد الحدث الأضخم من نوعه في العالم، بعد أن تَمكن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,946
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,419
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,253
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