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بالصور.. نزلاء دار الرعاية يزورون مهرجان ولي العهد للهجن

تابعوا عروضاً بتقنية "الهولوجرام" و"البانوراما"

زار نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، اليوم، الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بقرية الهجن، المقامة في حديقة الملك فيصل بالطائف.

وتجول النزلاء في أنحاء القرية، التي تحوي السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي يقدم عروضاً بتقنية "الهولوجرام" و"البانوراما" التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها.

وتابع نزلاء دار الرعاية الاجتماعية، العروض الحية وعرض السيرك العالمي، واستمعوا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

وأبدى نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، سرورهم بما شاهدوه في قرية الهجن من عروض وبرامج وعروض وفعاليات.

وتأتي زيارة نزلاء دار الرعاية الاجتماعية، لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، ضمن جهود جمعية تاء التعاونية التي تهدف إلى خدمة جميع شرائح المجتمع.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن، تشمل على سوق شعبي، ومتحف للهجن، وتجربة لركوب الهجن، ومعرض فني تشكيلي، وخيمة للسيرك العالمي "سيركو أمريكانو" وخيمة قصائد شعرية، وتحديات رياضية، بالإضافة إلى مسرح العروض الذي يحتوي يومياً على عروض حية وأمسيات شعرية وغنائية.

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بالصور.. نزلاء دار الرعاية يزورون مهرجان ولي العهد للهجن
سبق

زار نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، اليوم، الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بقرية الهجن، المقامة في حديقة الملك فيصل بالطائف.

وتجول النزلاء في أنحاء القرية، التي تحوي السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي يقدم عروضاً بتقنية "الهولوجرام" و"البانوراما" التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها.

وتابع نزلاء دار الرعاية الاجتماعية، العروض الحية وعرض السيرك العالمي، واستمعوا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

وأبدى نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، سرورهم بما شاهدوه في قرية الهجن من عروض وبرامج وعروض وفعاليات.

وتأتي زيارة نزلاء دار الرعاية الاجتماعية، لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، ضمن جهود جمعية تاء التعاونية التي تهدف إلى خدمة جميع شرائح المجتمع.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن، تشمل على سوق شعبي، ومتحف للهجن، وتجربة لركوب الهجن، ومعرض فني تشكيلي، وخيمة للسيرك العالمي "سيركو أمريكانو" وخيمة قصائد شعرية، وتحديات رياضية، بالإضافة إلى مسرح العروض الذي يحتوي يومياً على عروض حية وأمسيات شعرية وغنائية.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
05:28 PM

بالصور.. نزلاء دار الرعاية يزورون مهرجان ولي العهد للهجن

تابعوا عروضاً بتقنية "الهولوجرام" و"البانوراما"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، اليوم، الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بقرية الهجن، المقامة في حديقة الملك فيصل بالطائف.

وتجول النزلاء في أنحاء القرية، التي تحوي السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي يقدم عروضاً بتقنية "الهولوجرام" و"البانوراما" التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها.

وتابع نزلاء دار الرعاية الاجتماعية، العروض الحية وعرض السيرك العالمي، واستمعوا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

وأبدى نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، سرورهم بما شاهدوه في قرية الهجن من عروض وبرامج وعروض وفعاليات.

وتأتي زيارة نزلاء دار الرعاية الاجتماعية، لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، ضمن جهود جمعية تاء التعاونية التي تهدف إلى خدمة جميع شرائح المجتمع.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن، تشمل على سوق شعبي، ومتحف للهجن، وتجربة لركوب الهجن، ومعرض فني تشكيلي، وخيمة للسيرك العالمي "سيركو أمريكانو" وخيمة قصائد شعرية، وتحديات رياضية، بالإضافة إلى مسرح العروض الذي يحتوي يومياً على عروض حية وأمسيات شعرية وغنائية.

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