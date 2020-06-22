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مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة إلى رتبة "عميد"

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، إلى رتبة "عميد".

وقد عبّر الغامدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من لدن المقام السامي؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.

تبارك "سبق" للعميد الغامدي الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.

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مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة إلى رتبة "عميد"
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، إلى رتبة "عميد".

وقد عبّر الغامدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من لدن المقام السامي؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.

تبارك "سبق" للعميد الغامدي الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:48 PM

مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة إلى رتبة "عميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، إلى رتبة "عميد".

وقد عبّر الغامدي عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من لدن المقام السامي؛ مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.

تبارك "سبق" للعميد الغامدي الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.

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