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"برّ" جعرانة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحداتهم

ضمن مبادرة الإسكان التنموي

سلّمت جمعية البرّ الخيرية بجعرانة في مكة المكرمة، الجمعة، مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجعرانة، محمد جابر حكمي، أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة، بعدد خمس وحدات سكنية.

وقال "حكمي" إن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجًا وَفْق معايير واضحة.

وأكدت رئيسة القسم النسائي، وفاء الزويهري بجمعية البر في جعرانة، أنه يجري تسكين المستفيدين حسب آلية البحث الاجتماعي وتوافقها مع شروط مبادرة الإسكان التنموي وترشيح الأسماء ورفعها لوزارة الإسكان لتأكيد استحقاقها.

ويجري تسكين الأسر في مواقع مميزة تتوفر فيها جميع الخدمات تجعلها تعيش حياة كريمة، بالإضافة إلى أن تملك المساكن يساهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها، سواء إيجار المساكن أو تكلفة الصيانة العالية للمساكن؛ كونها قديمة وتحتاج للصيانة بشكل مستمر.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"برّ" جعرانة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحداتهم
سبق

سلّمت جمعية البرّ الخيرية بجعرانة في مكة المكرمة، الجمعة، مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجعرانة، محمد جابر حكمي، أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة، بعدد خمس وحدات سكنية.

وقال "حكمي" إن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجًا وَفْق معايير واضحة.

وأكدت رئيسة القسم النسائي، وفاء الزويهري بجمعية البر في جعرانة، أنه يجري تسكين المستفيدين حسب آلية البحث الاجتماعي وتوافقها مع شروط مبادرة الإسكان التنموي وترشيح الأسماء ورفعها لوزارة الإسكان لتأكيد استحقاقها.

ويجري تسكين الأسر في مواقع مميزة تتوفر فيها جميع الخدمات تجعلها تعيش حياة كريمة، بالإضافة إلى أن تملك المساكن يساهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها، سواء إيجار المساكن أو تكلفة الصيانة العالية للمساكن؛ كونها قديمة وتحتاج للصيانة بشكل مستمر.


28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
06:39 PM

"برّ" جعرانة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحداتهم

ضمن مبادرة الإسكان التنموي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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سلّمت جمعية البرّ الخيرية بجعرانة في مكة المكرمة، الجمعة، مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجعرانة، محمد جابر حكمي، أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة، بعدد خمس وحدات سكنية.

وقال "حكمي" إن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجًا وَفْق معايير واضحة.

وأكدت رئيسة القسم النسائي، وفاء الزويهري بجمعية البر في جعرانة، أنه يجري تسكين المستفيدين حسب آلية البحث الاجتماعي وتوافقها مع شروط مبادرة الإسكان التنموي وترشيح الأسماء ورفعها لوزارة الإسكان لتأكيد استحقاقها.

ويجري تسكين الأسر في مواقع مميزة تتوفر فيها جميع الخدمات تجعلها تعيش حياة كريمة، بالإضافة إلى أن تملك المساكن يساهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها، سواء إيجار المساكن أو تكلفة الصيانة العالية للمساكن؛ كونها قديمة وتحتاج للصيانة بشكل مستمر.


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