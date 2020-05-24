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أمانة جدة تغلق 15 مطعمًا رصدت بها مخالفات أبرزها الذبح بداخلها

لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا

أغلقت اللجنة المشكّلة من وكالة البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم 15 مطعمًا بعد رصد مخالفات عدم وجود رخصة وكذلك الذبح داخل المطعم وتدني مستوى النظافة وعدم وجود كروت صحية للعاملين وتراكم النفايات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إغلاق هذه المطاعم جاء لتصحيح وضعها واستكمال الإجراءات النظامية حيالها، مشيرًا إلى أنه تم إشعار محال أخرى بمخالفات تم رصدها وتمت المصادرة والتحفظ على 50 رأسًا من الغنم.

وبيّن المهندس الزهراني أن أمانة محافظة جدة كثفت جهودها في أول أيام عيد الفطر المبارك على محال المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.

وأكد الزهراني حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكل سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة على هذه المحال التجارية والحرص على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.

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أمانة جدة تغلق 15 مطعمًا رصدت بها مخالفات أبرزها الذبح بداخلها
سبق

أغلقت اللجنة المشكّلة من وكالة البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم 15 مطعمًا بعد رصد مخالفات عدم وجود رخصة وكذلك الذبح داخل المطعم وتدني مستوى النظافة وعدم وجود كروت صحية للعاملين وتراكم النفايات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إغلاق هذه المطاعم جاء لتصحيح وضعها واستكمال الإجراءات النظامية حيالها، مشيرًا إلى أنه تم إشعار محال أخرى بمخالفات تم رصدها وتمت المصادرة والتحفظ على 50 رأسًا من الغنم.

وبيّن المهندس الزهراني أن أمانة محافظة جدة كثفت جهودها في أول أيام عيد الفطر المبارك على محال المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.

وأكد الزهراني حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكل سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة على هذه المحال التجارية والحرص على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:47 PM

أمانة جدة تغلق 15 مطعمًا رصدت بها مخالفات أبرزها الذبح بداخلها

لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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2,501

أغلقت اللجنة المشكّلة من وكالة البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم 15 مطعمًا بعد رصد مخالفات عدم وجود رخصة وكذلك الذبح داخل المطعم وتدني مستوى النظافة وعدم وجود كروت صحية للعاملين وتراكم النفايات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إغلاق هذه المطاعم جاء لتصحيح وضعها واستكمال الإجراءات النظامية حيالها، مشيرًا إلى أنه تم إشعار محال أخرى بمخالفات تم رصدها وتمت المصادرة والتحفظ على 50 رأسًا من الغنم.

وبيّن المهندس الزهراني أن أمانة محافظة جدة كثفت جهودها في أول أيام عيد الفطر المبارك على محال المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى.

وأكد الزهراني حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكل سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة على هذه المحال التجارية والحرص على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.

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