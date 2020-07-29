إزالة 91 حظيرة عشوائية مخالفة جنوب مكة

تمت مصادرة الماشية وتسليمها لإدارة وحدات الذبح

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية، حظائر عشوائية على إمتداد طريق مكة الليث بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 91 حظيرة عشوائية مخالفة، وتم مصادرة مجموعة من الماشية، وجرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر كُلياً بمشاركة الجهات المعنية.

وأشار "الحربي" إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري، مؤكداً أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.