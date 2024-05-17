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الولايات المتحدة: 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 1.4 مليون حالة والوفيات تجاوزت الــ87 ألفًا

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.435.098 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 87.315 حالات وفاة.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة بكورونا
سبق

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.435.098 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 87.315 حالات وفاة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:44 AM

الولايات المتحدة: 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 1.4 مليون حالة والوفيات تجاوزت الــ87 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22.977 إصابة مؤكدة و1.325 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.435.098 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 87.315 حالات وفاة.

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