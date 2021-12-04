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٥٦ مشاركة بحثية .. اختتام الملتقى العلمي "السادس" لملحقية المملكة بسدني

تنوعت بين المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإنسانية بحضور 500 مهتم

اختتمت يوم أمس الأول بمدينة سيدني الأسترالية فعاليات الملتقى العلمي السادس الذي تنظمه الملحقية السعودية ونادي الطلبة السعوديين.

وبدأ الملتقى بكلمة لسفير المملكة العربية السعودية في أستراليا السفير مساعد السليم، تلاها كلمة افتتاحية للقائم بأعمال الملحقية السعودية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري.

وتميزت الأوراق والبحوث العلمية المقدمة في الملتقى بالجودة، وتنوعت بين المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإنسانية، وقد بلغ عدد المشاركات ٥٦ مشاركة بحثية علمية، حضرها أكثر من 500 مهتم.

واحتوت المسارات على الطب والعلوم الصحية وعلوم الحاسب الآلي والهندسة والعلوم الإنسانية والأساسية، وتنوعت اللجان التحكيمية للملتقى؛ حيث بلغ عددهم عشرة محكمين من تخصصات ودول مختلفة وبقيادة أكاديميين من المملكة العربية السعودية.

وفي ختام الملتقى تم تكريم الفائزين المتميزين بأوراقهم العلمية، وتوزعت الجوائز على المسارات بحسب نوع النشر، وبلغت قيمة الجوائز أكثر من عشرة آلاف دولار بواقع ٣٠٠٠ دولار لكل مسار، و١٠٠٠ دولار لعرض الملصقات العلمية.

من جهته أوضح القائم بأعمال الملحقية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري، أن هذا الملتقى يأتي بعامه السادس إيمانًا بأهمية البحث العلمي للباحثين والمجتمعات والمؤسسات والدول، وحرصًا من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا على دعم وتفعيل هذا الدور الهام في رحلة الابتعاث.

ولفت الدوسري إلى أن الملتقى يستمد أهميته من تشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، برئاسة سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - وتأكيدًا على اهتمام القيادة الحكيمة بهذا المسار؛ مما يعكس مكانة المملكة في مقدمة دول العشرين.

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٥٦ مشاركة بحثية .. اختتام الملتقى العلمي "السادس" لملحقية المملكة بسدني
سبق

اختتمت يوم أمس الأول بمدينة سيدني الأسترالية فعاليات الملتقى العلمي السادس الذي تنظمه الملحقية السعودية ونادي الطلبة السعوديين.

وبدأ الملتقى بكلمة لسفير المملكة العربية السعودية في أستراليا السفير مساعد السليم، تلاها كلمة افتتاحية للقائم بأعمال الملحقية السعودية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري.

وتميزت الأوراق والبحوث العلمية المقدمة في الملتقى بالجودة، وتنوعت بين المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإنسانية، وقد بلغ عدد المشاركات ٥٦ مشاركة بحثية علمية، حضرها أكثر من 500 مهتم.

واحتوت المسارات على الطب والعلوم الصحية وعلوم الحاسب الآلي والهندسة والعلوم الإنسانية والأساسية، وتنوعت اللجان التحكيمية للملتقى؛ حيث بلغ عددهم عشرة محكمين من تخصصات ودول مختلفة وبقيادة أكاديميين من المملكة العربية السعودية.

وفي ختام الملتقى تم تكريم الفائزين المتميزين بأوراقهم العلمية، وتوزعت الجوائز على المسارات بحسب نوع النشر، وبلغت قيمة الجوائز أكثر من عشرة آلاف دولار بواقع ٣٠٠٠ دولار لكل مسار، و١٠٠٠ دولار لعرض الملصقات العلمية.

من جهته أوضح القائم بأعمال الملحقية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري، أن هذا الملتقى يأتي بعامه السادس إيمانًا بأهمية البحث العلمي للباحثين والمجتمعات والمؤسسات والدول، وحرصًا من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا على دعم وتفعيل هذا الدور الهام في رحلة الابتعاث.

ولفت الدوسري إلى أن الملتقى يستمد أهميته من تشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، برئاسة سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - وتأكيدًا على اهتمام القيادة الحكيمة بهذا المسار؛ مما يعكس مكانة المملكة في مقدمة دول العشرين.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
01:55 PM

٥٦ مشاركة بحثية .. اختتام الملتقى العلمي "السادس" لملحقية المملكة بسدني

تنوعت بين المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإنسانية بحضور 500 مهتم

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عويد التومي - الرياض
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اختتمت يوم أمس الأول بمدينة سيدني الأسترالية فعاليات الملتقى العلمي السادس الذي تنظمه الملحقية السعودية ونادي الطلبة السعوديين.

وبدأ الملتقى بكلمة لسفير المملكة العربية السعودية في أستراليا السفير مساعد السليم، تلاها كلمة افتتاحية للقائم بأعمال الملحقية السعودية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري.

وتميزت الأوراق والبحوث العلمية المقدمة في الملتقى بالجودة، وتنوعت بين المجالات الطبية والهندسية والإدارية والإنسانية، وقد بلغ عدد المشاركات ٥٦ مشاركة بحثية علمية، حضرها أكثر من 500 مهتم.

واحتوت المسارات على الطب والعلوم الصحية وعلوم الحاسب الآلي والهندسة والعلوم الإنسانية والأساسية، وتنوعت اللجان التحكيمية للملتقى؛ حيث بلغ عددهم عشرة محكمين من تخصصات ودول مختلفة وبقيادة أكاديميين من المملكة العربية السعودية.

وفي ختام الملتقى تم تكريم الفائزين المتميزين بأوراقهم العلمية، وتوزعت الجوائز على المسارات بحسب نوع النشر، وبلغت قيمة الجوائز أكثر من عشرة آلاف دولار بواقع ٣٠٠٠ دولار لكل مسار، و١٠٠٠ دولار لعرض الملصقات العلمية.

من جهته أوضح القائم بأعمال الملحقية في أستراليا الدكتور ملفي بن مبارك الكليب الدوسري، أن هذا الملتقى يأتي بعامه السادس إيمانًا بأهمية البحث العلمي للباحثين والمجتمعات والمؤسسات والدول، وحرصًا من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا على دعم وتفعيل هذا الدور الهام في رحلة الابتعاث.

ولفت الدوسري إلى أن الملتقى يستمد أهميته من تشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، برئاسة سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - وتأكيدًا على اهتمام القيادة الحكيمة بهذا المسار؛ مما يعكس مكانة المملكة في مقدمة دول العشرين.

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