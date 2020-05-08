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"منشآت": أكثر من 267 ألف مشاهدة لجلسة "المبادرات التمويلية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسة "المبادرات التمويلية الحكومية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تخطى ٢٦٧ ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتراضية الخامسة أمس ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.

وناقشت الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي أحمد القويز، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ومستشار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اعتماد التمويل في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، دور الصندوق الصناعي في مواكبة توجهات الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأهم المبادرات التي وضعت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة ومنها إعادة وجدولة وهيكلة أقساط المشاريع الصغيرة والطبية والمصانع.

كما ناقشت مبادرات صندوق التنمية الزراعية، والتي من أبرزها تأجيل جميع الأقساط هذه الفترة لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى هدف الصندوق باستمرارية وانتاجية جميع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وتطرق بنك التنمية الاجتماعية لما يركز عليه البنك من إيجاد حزم من الخدمات التمويلية ودعمها خلال هذه الفترة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاعات الصحية واللوجستية والمنشآت القائمة، كما تم إطلاق حزمة من المبادرات منها تمديد فترة السماح للعمال لفترة ٦ أشهر بالإضافة لتخصيص مبلغ 2 مليار ريال موجهة للرعاية الصحية.

يذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة ١٠ جلسات بواقع ٣ جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتم إقامة ٥ نسخ منها حتى الآن بإجمالي مشاهدات وصل إلى ١.٤٢ مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.

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"منشآت": أكثر من 267 ألف مشاهدة لجلسة "المبادرات التمويلية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسة "المبادرات التمويلية الحكومية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تخطى ٢٦٧ ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتراضية الخامسة أمس ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.

وناقشت الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي أحمد القويز، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ومستشار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اعتماد التمويل في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، دور الصندوق الصناعي في مواكبة توجهات الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأهم المبادرات التي وضعت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة ومنها إعادة وجدولة وهيكلة أقساط المشاريع الصغيرة والطبية والمصانع.

كما ناقشت مبادرات صندوق التنمية الزراعية، والتي من أبرزها تأجيل جميع الأقساط هذه الفترة لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى هدف الصندوق باستمرارية وانتاجية جميع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وتطرق بنك التنمية الاجتماعية لما يركز عليه البنك من إيجاد حزم من الخدمات التمويلية ودعمها خلال هذه الفترة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاعات الصحية واللوجستية والمنشآت القائمة، كما تم إطلاق حزمة من المبادرات منها تمديد فترة السماح للعمال لفترة ٦ أشهر بالإضافة لتخصيص مبلغ 2 مليار ريال موجهة للرعاية الصحية.

يذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة ١٠ جلسات بواقع ٣ جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتم إقامة ٥ نسخ منها حتى الآن بإجمالي مشاهدات وصل إلى ١.٤٢ مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:53 AM

"منشآت": أكثر من 267 ألف مشاهدة لجلسة "المبادرات التمويلية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسة "المبادرات التمويلية الحكومية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تخطى ٢٦٧ ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتراضية الخامسة أمس ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.

وناقشت الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي أحمد القويز، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ومستشار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اعتماد التمويل في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، دور الصندوق الصناعي في مواكبة توجهات الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأهم المبادرات التي وضعت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة ومنها إعادة وجدولة وهيكلة أقساط المشاريع الصغيرة والطبية والمصانع.

كما ناقشت مبادرات صندوق التنمية الزراعية، والتي من أبرزها تأجيل جميع الأقساط هذه الفترة لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى هدف الصندوق باستمرارية وانتاجية جميع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وتطرق بنك التنمية الاجتماعية لما يركز عليه البنك من إيجاد حزم من الخدمات التمويلية ودعمها خلال هذه الفترة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاعات الصحية واللوجستية والمنشآت القائمة، كما تم إطلاق حزمة من المبادرات منها تمديد فترة السماح للعمال لفترة ٦ أشهر بالإضافة لتخصيص مبلغ 2 مليار ريال موجهة للرعاية الصحية.

يذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة ١٠ جلسات بواقع ٣ جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتم إقامة ٥ نسخ منها حتى الآن بإجمالي مشاهدات وصل إلى ١.٤٢ مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.

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