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الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الإصابات وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى اليوم 84871 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى اليوم 84871 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:18 AM

الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الإصابات وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى اليوم 84871 إصابة؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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