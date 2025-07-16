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"الحجرف" يشيد بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب لـ6 أسماء بارزة

أكد رفض مجلس التعاون للإرهاب بكل صوره ودوافعه ومبرراته

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب لستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم ما يسمى "داعش"، منوهًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، الذي أسسته وتشارك في عضويته دول المجلس، واستهدفت جهوده منذ تأسيسه في عام 2017م الأفراد والكيانات التي تسهم في دعم وتمويل الإرهاب والمنظمات و الكيانات الداعمة له.

وأكد مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

تمويل الإرهاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف" يشيد بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب لـ6 أسماء بارزة
سبق

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب لستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم ما يسمى "داعش"، منوهًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، الذي أسسته وتشارك في عضويته دول المجلس، واستهدفت جهوده منذ تأسيسه في عام 2017م الأفراد والكيانات التي تسهم في دعم وتمويل الإرهاب والمنظمات و الكيانات الداعمة له.

وأكد مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
10:49 PM

"الحجرف" يشيد بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب لـ6 أسماء بارزة

أكد رفض مجلس التعاون للإرهاب بكل صوره ودوافعه ومبرراته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتصنيف مركز استهداف تمويل الإرهاب لستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعمًا ماليًا لصالح تنظيم ما يسمى "داعش"، منوهًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز، الذي أسسته وتشارك في عضويته دول المجلس، واستهدفت جهوده منذ تأسيسه في عام 2017م الأفراد والكيانات التي تسهم في دعم وتمويل الإرهاب والمنظمات و الكيانات الداعمة له.

وأكد مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه دوافعه ومبرراته وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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