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الفرق الكشفية تواصل جهودها في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية

تواصل الفرق الكشفية التطوعية بجمعية الكشافة العربية السعودية في مختلف مناطق المملكة جهودها بالتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية في مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ بداية شهر أبريل الماضي والهادفة إلى الإسهام في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد؛ حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد عسيري، أن التعاون مع المستشفيات بتلك المبادرة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19" ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم.

وأشار إلى أن الجمعية تؤكد باستمرار على منسوبيها في الفرق الكشفية التطوعية أهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، ولبس القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل واستبدالها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفرق الكشفية تواصل جهودها في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم
سبق

تواصل الفرق الكشفية التطوعية بجمعية الكشافة العربية السعودية في مختلف مناطق المملكة جهودها بالتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية في مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ بداية شهر أبريل الماضي والهادفة إلى الإسهام في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد؛ حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد عسيري، أن التعاون مع المستشفيات بتلك المبادرة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19" ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم.

وأشار إلى أن الجمعية تؤكد باستمرار على منسوبيها في الفرق الكشفية التطوعية أهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، ولبس القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل واستبدالها.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:19 PM

الفرق الكشفية تواصل جهودها في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل الفرق الكشفية التطوعية بجمعية الكشافة العربية السعودية في مختلف مناطق المملكة جهودها بالتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية في مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ بداية شهر أبريل الماضي والهادفة إلى الإسهام في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد؛ حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد عسيري، أن التعاون مع المستشفيات بتلك المبادرة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19" ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم.

وأشار إلى أن الجمعية تؤكد باستمرار على منسوبيها في الفرق الكشفية التطوعية أهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، ولبس القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل واستبدالها.

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