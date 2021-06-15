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"المملكة" و"الإمارات" توقِّعان مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران

لتحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية

وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج اليوم، مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة, ومثَّل الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف بن محمد السويدي في مقر الهيئة بالرياض.


وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن الطيران بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.

وتضمنت المذكرة عدة مجالات من أبرزها تبادل الخبرات؛ لتطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات المستخدمة في مجال النظم البرمجية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة بين البلدين وغيرها من البنود الأخرى التي تعزّز التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المملكة" و"الإمارات" توقِّعان مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران
سبق

وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج اليوم، مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة, ومثَّل الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف بن محمد السويدي في مقر الهيئة بالرياض.


وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن الطيران بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.

وتضمنت المذكرة عدة مجالات من أبرزها تبادل الخبرات؛ لتطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات المستخدمة في مجال النظم البرمجية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة بين البلدين وغيرها من البنود الأخرى التي تعزّز التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:04 PM

"المملكة" و"الإمارات" توقِّعان مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران

لتحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج اليوم، مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة, ومثَّل الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف بن محمد السويدي في مقر الهيئة بالرياض.


وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن الطيران بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.

وتضمنت المذكرة عدة مجالات من أبرزها تبادل الخبرات؛ لتطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات المستخدمة في مجال النظم البرمجية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة بين البلدين وغيرها من البنود الأخرى التي تعزّز التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين.

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