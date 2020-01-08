العثور على جثة طفل داخل معدات الهبوط في طائرة فرنسية

كانت قادمة من ساحل العاج

عثر موظفو مطار "رواسي شارل ديغول" في العاصمة الفرنسية باريس، على جثة طفل داخل معدات الهبوط في طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، كانت قادمة من أبيدجان في ساحل العاج.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن "طائرة إير فرانس من طراز بوينغ 777 أقلعت من أبيدجان مساء الثلاثاء، وهبطت في حدود الساعة 6:00 من صباح الأربعاء في باريس، عثر على طفل داخل معدات الهبوط الخاصة بها".

وأشارت الوكالة إلى أن الطفل يبلغ من العمر عشرة أعوام، فيما أكدت الخطوط الجوية الفرنسية في بيان لها خبر وفاة راكب غير شرعي، من دون تقديم تفاصيل أخرى متأسفة للواقعة التي وصفتها بـ"مأساة إنسانية".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن "الطفل اختبأ في معدات الهبوط الأمامية للطائرة في مطار أبيدجان، ولم تتكشف بعدُ أسباب الوفاة"، مشيرة إلى أنها قد تكون مرتبطة بالبرد الشديد وانخفاض دراجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر على علو ما بين 9000 و10000 متر، وهو الارتفاع الذي تحلق فيه الطائرات.

وشهدت الأعوام الماضية تكراراً لمثل هذه الحوادث، حيث تم العثور على العديد من المتسللين، بما في ذلك مراهقون من أفريقيا فقدوا حياتهم؛ بسبب البرد أو دهسهم بعربات النقل أو عجلات الطائرات.