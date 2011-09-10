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هذا التطبيق يجعلك تتحكم في هاتفك من على بعد

يوصلك بسهولة للرسائل والاتصالات وكل الإشعارات

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تطبيقًا يمكّن المستخدمين من التحكم ومعرفة كل ما يدور في هاتفهم من على بُعد.
وطرحت الشركة الأمريكية تطبيقها "مايكروسوفت يور فون"، على نظام تشغيل "ويندوز 10"، للحاسبات المكتبية والمحمولة.
ويمكّن هذا التطبيق المستخدمَ من الوصول بسهولة إلى محتوى هاتفه من الصور والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية وكل الإشعارات؛ حتى مؤشر البطارية.
كما يمكّن تطبيق "مايكروسوفت" من التعامل مع مختلف المهام والأنشطة والرد على كل الإشعارات، حتى الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها تسعى بقوة الفترة المقبلة لتطوير التطبيق؛ بحيث يُنَفّذ مهامّ أكثرَ تفصيلًا، تمنح المستخدم مزيدًا من الأدوات للتحكم في الهاتف الذكي الخاص به.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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هذا التطبيق يجعلك تتحكم في هاتفك من على بعد
سبق

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تطبيقًا يمكّن المستخدمين من التحكم ومعرفة كل ما يدور في هاتفهم من على بُعد.
وطرحت الشركة الأمريكية تطبيقها "مايكروسوفت يور فون"، على نظام تشغيل "ويندوز 10"، للحاسبات المكتبية والمحمولة.
ويمكّن هذا التطبيق المستخدمَ من الوصول بسهولة إلى محتوى هاتفه من الصور والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية وكل الإشعارات؛ حتى مؤشر البطارية.
كما يمكّن تطبيق "مايكروسوفت" من التعامل مع مختلف المهام والأنشطة والرد على كل الإشعارات، حتى الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها تسعى بقوة الفترة المقبلة لتطوير التطبيق؛ بحيث يُنَفّذ مهامّ أكثرَ تفصيلًا، تمنح المستخدم مزيدًا من الأدوات للتحكم في الهاتف الذكي الخاص به.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:30 PM

هذا التطبيق يجعلك تتحكم في هاتفك من على بعد

يوصلك بسهولة للرسائل والاتصالات وكل الإشعارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,023

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تطبيقًا يمكّن المستخدمين من التحكم ومعرفة كل ما يدور في هاتفهم من على بُعد.
وطرحت الشركة الأمريكية تطبيقها "مايكروسوفت يور فون"، على نظام تشغيل "ويندوز 10"، للحاسبات المكتبية والمحمولة.
ويمكّن هذا التطبيق المستخدمَ من الوصول بسهولة إلى محتوى هاتفه من الصور والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية وكل الإشعارات؛ حتى مؤشر البطارية.
كما يمكّن تطبيق "مايكروسوفت" من التعامل مع مختلف المهام والأنشطة والرد على كل الإشعارات، حتى الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها تسعى بقوة الفترة المقبلة لتطوير التطبيق؛ بحيث يُنَفّذ مهامّ أكثرَ تفصيلًا، تمنح المستخدم مزيدًا من الأدوات للتحكم في الهاتف الذكي الخاص به.

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