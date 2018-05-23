النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طالب": للمملكة بصمة واضحة في الأعمال الخيرية والدعوية في أستراليا

قال: إنها مهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية وأرض الحرمين الشريفين

نوه المشرف العام على مؤسسة التنمية الأسرية في أستراليا إمام وخطيب مسجد السلام في سيدني "الشيخ خالد علي طالب"؛ إلى دور المملكة العربية السعودية في قارة أستراليا، مشيرًا إلى مكانتها الإقليمية، وعمقها الإسلامي؛ كونها أرض الحرمين الشريفين، وأنها مهبط الوحي، ومنبع الرسالة المحمدية.

وتطرّق إلى دور المملكة الرائد على مختلف الأصعدة، مضيفًا أن من ينظر إلى دورها من أي مكان في العالم سواء في قارة أستراليا أو غيرها من القارات يجد بصمة واضحة للمملكة في الأعمال الخيرية والأعمال الدعوية؛ من تعليم وإغاثة وكفالة أيتام وأسر محتاجة، وبناء دور التعليم والجامعات والمدارس والمستشفيات، وهذه الأعمال الإنسانية لا تخفى على أحد؛ فالمملكة أنشأت مدرسة الملك فهد الإسلامية في سيدني، ومدرسة الملك خالد في ملبورن، ودعمت كثيرًا من المراكز والمدارس والمناشط الإسلامية في أستراليا.

وبيّن المشرف العام على مؤسسة التنمية الأسرية في أستراليا أن دور المملكة عظيم، والمطلوب منها كذلك كبير؛ لأنها بلد استثنائي، والمسلمون في كل مكان في العالم، خصوصاً في البلدان غير المسلمة، في حاجة إلى من يعينهم على الثبات على الهوية الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية، وأن يتواصلوا مع البلاد الإسلامية وعلى رأسها المملكة، متمنياً وجود برامج دينية متميزة تثبّت المسلم الأسترالي على الإسلام الصحيح الوسطي.

وأشاد ببرنامج الإمامة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث يفد الدعاة والأئمة إلى أستراليا ويؤمون المصلين في صلاة التراويح، في أجواء رمضانية إيمانية، وهؤلاء الدعاة بلا شك لهم بصمة إيجابية وأثر طيب؛ حيث يشاركون إخوانهم المسلمين في بلاد الغرب.

وسأل الشيخ طالب، الله عز وجل، أن يوفق المملكة حكومةً وشعبًا، وأن يعين حكومة خادم الحرمين الشريفين على نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أرجاء المعمورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طالب": للمملكة بصمة واضحة في الأعمال الخيرية والدعوية في أستراليا
سبق

نوه المشرف العام على مؤسسة التنمية الأسرية في أستراليا إمام وخطيب مسجد السلام في سيدني "الشيخ خالد علي طالب"؛ إلى دور المملكة العربية السعودية في قارة أستراليا، مشيرًا إلى مكانتها الإقليمية، وعمقها الإسلامي؛ كونها أرض الحرمين الشريفين، وأنها مهبط الوحي، ومنبع الرسالة المحمدية.

وتطرّق إلى دور المملكة الرائد على مختلف الأصعدة، مضيفًا أن من ينظر إلى دورها من أي مكان في العالم سواء في قارة أستراليا أو غيرها من القارات يجد بصمة واضحة للمملكة في الأعمال الخيرية والأعمال الدعوية؛ من تعليم وإغاثة وكفالة أيتام وأسر محتاجة، وبناء دور التعليم والجامعات والمدارس والمستشفيات، وهذه الأعمال الإنسانية لا تخفى على أحد؛ فالمملكة أنشأت مدرسة الملك فهد الإسلامية في سيدني، ومدرسة الملك خالد في ملبورن، ودعمت كثيرًا من المراكز والمدارس والمناشط الإسلامية في أستراليا.

وبيّن المشرف العام على مؤسسة التنمية الأسرية في أستراليا أن دور المملكة عظيم، والمطلوب منها كذلك كبير؛ لأنها بلد استثنائي، والمسلمون في كل مكان في العالم، خصوصاً في البلدان غير المسلمة، في حاجة إلى من يعينهم على الثبات على الهوية الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية، وأن يتواصلوا مع البلاد الإسلامية وعلى رأسها المملكة، متمنياً وجود برامج دينية متميزة تثبّت المسلم الأسترالي على الإسلام الصحيح الوسطي.

وأشاد ببرنامج الإمامة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث يفد الدعاة والأئمة إلى أستراليا ويؤمون المصلين في صلاة التراويح، في أجواء رمضانية إيمانية، وهؤلاء الدعاة بلا شك لهم بصمة إيجابية وأثر طيب؛ حيث يشاركون إخوانهم المسلمين في بلاد الغرب.

وسأل الشيخ طالب، الله عز وجل، أن يوفق المملكة حكومةً وشعبًا، وأن يعين حكومة خادم الحرمين الشريفين على نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أرجاء المعمورة.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
09:53 PM

"طالب": للمملكة بصمة واضحة في الأعمال الخيرية والدعوية في أستراليا

قال: إنها مهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية وأرض الحرمين الشريفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,297

نوه المشرف العام على مؤسسة التنمية الأسرية في أستراليا إمام وخطيب مسجد السلام في سيدني "الشيخ خالد علي طالب"؛ إلى دور المملكة العربية السعودية في قارة أستراليا، مشيرًا إلى مكانتها الإقليمية، وعمقها الإسلامي؛ كونها أرض الحرمين الشريفين، وأنها مهبط الوحي، ومنبع الرسالة المحمدية.

وتطرّق إلى دور المملكة الرائد على مختلف الأصعدة، مضيفًا أن من ينظر إلى دورها من أي مكان في العالم سواء في قارة أستراليا أو غيرها من القارات يجد بصمة واضحة للمملكة في الأعمال الخيرية والأعمال الدعوية؛ من تعليم وإغاثة وكفالة أيتام وأسر محتاجة، وبناء دور التعليم والجامعات والمدارس والمستشفيات، وهذه الأعمال الإنسانية لا تخفى على أحد؛ فالمملكة أنشأت مدرسة الملك فهد الإسلامية في سيدني، ومدرسة الملك خالد في ملبورن، ودعمت كثيرًا من المراكز والمدارس والمناشط الإسلامية في أستراليا.

وبيّن المشرف العام على مؤسسة التنمية الأسرية في أستراليا أن دور المملكة عظيم، والمطلوب منها كذلك كبير؛ لأنها بلد استثنائي، والمسلمون في كل مكان في العالم، خصوصاً في البلدان غير المسلمة، في حاجة إلى من يعينهم على الثبات على الهوية الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية، وأن يتواصلوا مع البلاد الإسلامية وعلى رأسها المملكة، متمنياً وجود برامج دينية متميزة تثبّت المسلم الأسترالي على الإسلام الصحيح الوسطي.

وأشاد ببرنامج الإمامة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث يفد الدعاة والأئمة إلى أستراليا ويؤمون المصلين في صلاة التراويح، في أجواء رمضانية إيمانية، وهؤلاء الدعاة بلا شك لهم بصمة إيجابية وأثر طيب؛ حيث يشاركون إخوانهم المسلمين في بلاد الغرب.

وسأل الشيخ طالب، الله عز وجل، أن يوفق المملكة حكومةً وشعبًا، وأن يعين حكومة خادم الحرمين الشريفين على نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أرجاء المعمورة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,717
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,690
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,101
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,298

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة