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"الأحوال المدنية" بعسير تقدم خدماتها في بيشة لـ٥ أيام

للرجال والنساء في مركز صمخ

تبدأ الأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز صمخ، بمحافظة بيشة، لمدة خمسة أيام.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتُقدم الوحدتان المتنقلتان، خدمات السجل المدني، من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة واستخراج بدل فاقد، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية، على غرار وقائع المواليد والزواج والطلاق والوفاة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتسعى الأحوال المدنية من خلال تفعيل خدماتها المتنقلة؛ الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين والمواطنات بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتقديم واجب الخدمة بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال المدنية" بعسير تقدم خدماتها في بيشة لـ٥ أيام
سبق

تبدأ الأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز صمخ، بمحافظة بيشة، لمدة خمسة أيام.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتُقدم الوحدتان المتنقلتان، خدمات السجل المدني، من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة واستخراج بدل فاقد، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية، على غرار وقائع المواليد والزواج والطلاق والوفاة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتسعى الأحوال المدنية من خلال تفعيل خدماتها المتنقلة؛ الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين والمواطنات بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتقديم واجب الخدمة بكل يسر وسهولة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:17 PM

"الأحوال المدنية" بعسير تقدم خدماتها في بيشة لـ٥ أيام

للرجال والنساء في مركز صمخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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تبدأ الأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز صمخ، بمحافظة بيشة، لمدة خمسة أيام.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتُقدم الوحدتان المتنقلتان، خدمات السجل المدني، من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، وإصدار سجل الأسرة واستخراج بدل فاقد، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية، على غرار وقائع المواليد والزواج والطلاق والوفاة، وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتسعى الأحوال المدنية من خلال تفعيل خدماتها المتنقلة؛ الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين والمواطنات بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتقديم واجب الخدمة بكل يسر وسهولة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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