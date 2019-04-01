بسبب "قطيع من الأوز".. طائرة أمريكية تتعرض لهبوط اضطراري

اضطرت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" والمتجهة من مدينة بوسطن إلى نيويورك، للهبوط اضطراريًّا، بعد تصادمها بقطيع من الأوز؛ مما تسبب في عودة الطائرة إلى بوسطن.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، قال متحدث باسم الشركة الأمريكية: إن الطائرة أقلعت من مطار لوجان الدولي في بوسطن؛ لكنها اضطرت للهبوط بعد 11 دقيقة من الإقلاع؛ حيث أفاد قائد الطائرة بأنه اصطدم بقطيع من الأوز؛ مما أجبره على العودة إلى المطار.

وأشار المتحدث إلى أنه كان على متن الطائرة 99 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 4 أفراد، وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى؛ في حين خضعت الطائرة للفحص من قِبَل أفراد الصيانة بالمطار.