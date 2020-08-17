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"أمير المدينة" يرعى الحفل الافتراضي لخريجي الدفعة الـ16 بجامعة طيبة

نوّه بمستوى الاهتمام والعناية الذي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين

نوّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بمستوى الاهتمام والعناية التي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتسخير كل الإمكانات التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتسهل على الطلاب والطالبات الاستزادة العلمية في مشوارهم التعليمي؛ بهدف تعزيز مخرجات المؤسسات التعليمية.

وقال الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال رعايته للحفل الافتراضي لخريجي الدفعة السادسة عشرة لطلاب جامعة طيبة: نهنئ الطلاب في هذا اليوم السعيد الذي نحتفي فيه بتخرج هذه الدفعة من خريجي جامعة طيبة المرموقة التي نعتز بها جميعًا.

وأضاف أمير المدينة: في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا إلا أن أبناءنا الخريجين استطاعوا بتوفيق الله أولًا ثم بإصرارهم على النجاح، تجاوز هذه المرحلة متسلحين بشهاداتهم وخبراتهم العلمية ليبدأوا غدًا مسيرة العطاء لخدمة دينهم ووطنهم؛ فهم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، وعليهم مواصلة الاستفادة من أوقاتهم في نهل العلم والاستزادة من المعرفة في حياتهم العملية مع الالتزام بقيمنا الإسلامية.

وأعرَبَ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني ولكافة أعضاء هيئة التدريس.

من جهته أعرَبَ رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، عن سعادته بتخريج الدفعة السادسة عشرة من أبنائه وبناته الطلاب والطالبات للعام الدراسي1441هـ؛ مضيفًا أن هذا الإنجاز هو نقطة الانطلاق والتحول في حياة كل طالب للحياة العملية؛ من أجل مستقبل ناجح خدمة لهذا الوطن الكريم، بعد أن نهل الطلاب من العلم والمعرفة أجودها، ومن القيم أصفاها وأنقاها، ومن المهارات أفضلها وأقواها.

وقدّم رئيس الجامعة شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته حفل تخرج طلاب الجامعة وعنايته الخاصة بشؤون الجامعة، ومشاركة أبنائه الطلاب والطالبات، كما قدّم شكره وامتنانه للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، على دعمه المتواصل للجامعة ومتابعته المستمرة لمسيرتها التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير المدينة" يرعى الحفل الافتراضي لخريجي الدفعة الـ16 بجامعة طيبة
سبق

نوّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بمستوى الاهتمام والعناية التي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتسخير كل الإمكانات التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتسهل على الطلاب والطالبات الاستزادة العلمية في مشوارهم التعليمي؛ بهدف تعزيز مخرجات المؤسسات التعليمية.

وقال الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال رعايته للحفل الافتراضي لخريجي الدفعة السادسة عشرة لطلاب جامعة طيبة: نهنئ الطلاب في هذا اليوم السعيد الذي نحتفي فيه بتخرج هذه الدفعة من خريجي جامعة طيبة المرموقة التي نعتز بها جميعًا.

وأضاف أمير المدينة: في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا إلا أن أبناءنا الخريجين استطاعوا بتوفيق الله أولًا ثم بإصرارهم على النجاح، تجاوز هذه المرحلة متسلحين بشهاداتهم وخبراتهم العلمية ليبدأوا غدًا مسيرة العطاء لخدمة دينهم ووطنهم؛ فهم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، وعليهم مواصلة الاستفادة من أوقاتهم في نهل العلم والاستزادة من المعرفة في حياتهم العملية مع الالتزام بقيمنا الإسلامية.

وأعرَبَ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني ولكافة أعضاء هيئة التدريس.

من جهته أعرَبَ رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، عن سعادته بتخريج الدفعة السادسة عشرة من أبنائه وبناته الطلاب والطالبات للعام الدراسي1441هـ؛ مضيفًا أن هذا الإنجاز هو نقطة الانطلاق والتحول في حياة كل طالب للحياة العملية؛ من أجل مستقبل ناجح خدمة لهذا الوطن الكريم، بعد أن نهل الطلاب من العلم والمعرفة أجودها، ومن القيم أصفاها وأنقاها، ومن المهارات أفضلها وأقواها.

وقدّم رئيس الجامعة شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته حفل تخرج طلاب الجامعة وعنايته الخاصة بشؤون الجامعة، ومشاركة أبنائه الطلاب والطالبات، كما قدّم شكره وامتنانه للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، على دعمه المتواصل للجامعة ومتابعته المستمرة لمسيرتها التعليمية.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:33 AM

"أمير المدينة" يرعى الحفل الافتراضي لخريجي الدفعة الـ16 بجامعة طيبة

نوّه بمستوى الاهتمام والعناية الذي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نوّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بمستوى الاهتمام والعناية التي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتسخير كل الإمكانات التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتسهل على الطلاب والطالبات الاستزادة العلمية في مشوارهم التعليمي؛ بهدف تعزيز مخرجات المؤسسات التعليمية.

وقال الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال رعايته للحفل الافتراضي لخريجي الدفعة السادسة عشرة لطلاب جامعة طيبة: نهنئ الطلاب في هذا اليوم السعيد الذي نحتفي فيه بتخرج هذه الدفعة من خريجي جامعة طيبة المرموقة التي نعتز بها جميعًا.

وأضاف أمير المدينة: في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا إلا أن أبناءنا الخريجين استطاعوا بتوفيق الله أولًا ثم بإصرارهم على النجاح، تجاوز هذه المرحلة متسلحين بشهاداتهم وخبراتهم العلمية ليبدأوا غدًا مسيرة العطاء لخدمة دينهم ووطنهم؛ فهم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، وعليهم مواصلة الاستفادة من أوقاتهم في نهل العلم والاستزادة من المعرفة في حياتهم العملية مع الالتزام بقيمنا الإسلامية.

وأعرَبَ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني ولكافة أعضاء هيئة التدريس.

من جهته أعرَبَ رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، عن سعادته بتخريج الدفعة السادسة عشرة من أبنائه وبناته الطلاب والطالبات للعام الدراسي1441هـ؛ مضيفًا أن هذا الإنجاز هو نقطة الانطلاق والتحول في حياة كل طالب للحياة العملية؛ من أجل مستقبل ناجح خدمة لهذا الوطن الكريم، بعد أن نهل الطلاب من العلم والمعرفة أجودها، ومن القيم أصفاها وأنقاها، ومن المهارات أفضلها وأقواها.

وقدّم رئيس الجامعة شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته حفل تخرج طلاب الجامعة وعنايته الخاصة بشؤون الجامعة، ومشاركة أبنائه الطلاب والطالبات، كما قدّم شكره وامتنانه للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، على دعمه المتواصل للجامعة ومتابعته المستمرة لمسيرتها التعليمية.

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