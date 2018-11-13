5 % نسبة توفير وقود السيارة بين كل مستوى في بطاقة "كفاءة" الطاقة

ضرورة التأكد من حجم استهلاك الوقود الخاص بكل فئة

شدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على قائدي المركبات التأكد من حجم استهلاك الوقود الخاص بكل فئة من المركبات المختلفة، عبر الاسترشاد ببطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على كل مركبة، مشيراً إلى أن نسبة التوفير بين كل مستوى وآخر تصل إلى 5 %.

وأوضح أن اختيار المركبة التي تتماشى مع احتياجات الفرد الشخصية أو العائلية، توفر عليه آلاف الريالات التي قد ينفقها على الوقود في سيارة تفوق حاجته الفعلية.

وقال: يحذر محللون من أن هناك عشوائية لدى البعض في اختيار المركبات المناسبة لاحتياجاتهم الفعلية، موضحين أن هناك من يميل إلى شراء سيارات كبيرة الحجم بقوة دفع عالية، أو ذات دفع رباعي، بينما تكفيهم سيارات سيدان صغيرة.

وتابع: يقسم البرنامج المركبات من حيث استهلاك الوقود إلى ستة أنواع هي: ممتاز، جيد جدّاً، جيد، متوسط، سيئ، وسيء جدّاً، ويوصي المركز راغبي شراء السيارات بعقد المقارنات بين المركبات بجميع فئاتها، قبل التفكير الجدي بشراء نوع أو فئة معينة منها.

وذكر أن هناك فارقاً كبيراً في نسبة استهلاك الوقود بين سيارة وأخرى من الفئة نفسها، ومنها ينبغي التعرف على أنواع السيارات وفئاتها وأحجامها المختلفة، ونسبة استهلاك كل فئة للوقود، قبل اتخاذ القرار بشراء سيارة ما.

وضرب البرنامج مثالاً توضيحيّاً وعقد مقارنة في استهلاك الوقود من نوع 91 بين مركبتين؛ الأولى عائلية من حجم فان، والأخرى عائلية ولكنها تعمل بالدفع الرباعي. وقال: إن "التجربة العملية على أرض الواقع أثبتت أن المركبة الفان، يمكنها أن توفر 37 % من استهلاك الوقود، مقارنة بسيارة الدفع الرباعي".

وقال: تؤكد التجارب الميدانية أن السيارة الفان تستطيع أن تسير نحو 16.3 كلم/ لتر، بينما السيارة ذات الدفع الرباعي تسير نحو 10.3 كم/ لتر فقط، وهو ما يشير إلى أنه إذا استهلكت السيارة الفان وقوداً بقيمة 175 ريالاً شهريّاً، فإن سيارة الدفع الرباعي سوف تستهلك وقوداً بقيمة 278 ريالاً؛ ما يعني توفير 102 ريال شهريّاً لصالح الفان، وسنويّاً: فإذا استهلكت السيارة الفان وقوداً بقيمة 2104 ريالات، فإن سيارة الدفع الرباعي سوف تستهلك وقوداً بقيمة 3330 ريالاً، وهو ما يوفر 1216 ريالاً سنويّاً لصالح المركبة الفان؛ الأمر الذي حصلت بموجبه السيارة الفان على تصنيف "ممتاز"، وسيارة الدفع الرباعي على تصنيف "سيئ".